Un texte de Jean-François Deschênes

Une pelle mécanique s'affaire dans la rivière et sur les berges pour enlever des sédiments au fond de l’eau. D’autres camions déposent d'énormes pierres pour aider à stabiliser les berges. Il y aura aussi une digue pour maintenir les conditions optimales de la fosse et faciliter son entretien.

Ces pierres doivent aider à stabiliser les berges. Photo : Radio-Canada

Ce projet d'un peu plus de 400 000 dollars est en fait une mesure compensatoire imposée par Pêches et Océans Canada pour des travaux réalisés il y a huit ans le long de la route 132 à Matane et qui avait eu des impacts dans le fleuve Saint-Laurent.

Pour la porte-parole du MTQ, Sophie Gaudreault, il est normal que l’étude ait pris autant de temps dans un environnement comme la rivière Matane. Il faut s’assurer d’avoir les autorisations de tout le monde , dit-elle.

Il faut s’assurer d’avoir les bonnes méthodes de travail, les bons équipements pour que justement ça favorise le milieu naturel et non pas, à l’inverse, ajouter des contraintes ou même nuire. Sophie Gaudreault, porte-parole, ministère des Transports du Québec

Le MTQ exige aussi que l'entrepreneur utilise de l'huile biodégradable pour ses machines qui travaillent dans l’eau. Photo : Radio-Canada

Le Ministère a mis en place des mesures de contrôle, comme des filtres pour retenir une partie des sédiments dans la rivière, pour éviter les impacts des travaux sur l'environnement. L'entrepreneur a aussi eu la consigne d'utiliser une huile biodégradable dans certaines machines.

Le directeur général de la Société de gestion de la rivière Matane, Sébastien Lavoie, explique qu'une des 80 fosses à saumon du cours d'eau revivra bientôt. De savoir qu’il y a un habitat qui est restauré pour le saumon et de savoir que cet habitat-là peut potentiellement être un endroit qui va être fréquenté par les pêcheurs, c’est une bonne nouvelle pour nous.

Les travaux devraient avoir lieu jusqu'à la mi-septembre.

Pêches et Océans Canada dit surveiller les travaux et un suivi sera fait durant les cinq prochaines années pour connaître leurs impacts possibles sur l'environnement.

La fosse Quai de bois était boudée par les poissons depuis quelques années, parce qu'elle s'était remplie de sédiments. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

Une fosse à saumon restaurée en 2014

M. Lavoie rappelle que des travaux du même genre ont eu lieu au centre-ville de Matane, il y a quatre ans. Il s'agissait d'améliorer une fosse où le saumon peut se reposer en s'acclimater à l'eau douce après un long voyage.

Dès l'année suivante, les résultats positifs se sont fait sentir affirme le directeur de la Société de gestion de la rivière Matane . L’année suivant les travaux, on a vu que le saumon s’est mis à fréquenter la fosse et on espère que ça va être la même chose au niveau de la fosse Quai de bois , explique M. Lavoie.

Ces travaux avaient été exigés à la suite du réaménagement du bureau d’accueil de la traverse Matane–Côte-Nord par la Société des traversiers du Québec.