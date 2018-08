Un texte de Julie Marceau

« L’escouade économique » du chef caquiste sera chargée de « réviser en profondeur le rôle d’Investissement Québec et d’alléger la lourde bureaucratie, qui ralentit présentement la croissance de plusieurs entreprises », promet la CAQ.

Cette équipe serait formée de trois hommes et trois femmes : l’économiste Éric Girard (jusqu’à tout récemment trésorier et vice-président de la Banque Nationale) et candidat dans Groulx en banlieue de Montréal, la gestionnaire de haut niveau Nadine Girault, candidate dans la circonscription de Bertrand, dans les Laurentides, la femme d’affaires Joëlle Boutin, candidate dans Jean-Talon, l’ingénieur et homme d’affaires Gilles Bélanger, MarieChantal Chassé, PDG et fondatrice de l’entreprise JMJ Aéronautique, et candidate la circonscription de Châteauguay, et l’homme d’affaires Pierre Fitzgibbon, candidat dans la circonscription de Terrebonne.

En visite à l’École d’entrepreneurship de Beauce à Saint-Georges, le chef de la CAQ va également annoncer différentes mesures visant à « stimuler l’entrepreneuriat » dont un programme de bourses, sous la forme de « prêts d’honneur » visant à permettre à plus de Québécois de participer aux formations de cette école.

Un gouvernement de la CAQ financerait la création de quatre écoles supplémentaires au Québec offrant des formations d’entrepreneuriat (il en existe trois présentement) dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Chaudière-Appalaches, en Montérégie et dans les Laurentides, une mesure évaluée à 3 millions de dollars.

Le parti promet aussi d’introduire un volet portant sur l’entrepreneuriat dans le programme du cours d’éducation financière, offert aux élèves de cinquième secondaire.

L’économie n’est plus l’enjeu principal, selon les électeurs

Contrairement aux deux dernières élections, l’économie n’est cependant plus le premier enjeu des Québécois, selon les répondants de la Boussole de Radio-Canada.

À la question : « Quel enjeu politique est le plus important selon vous? », 30 % des répondants ont choisi la santé. L’éducation arrive au deuxième rang, à 24 %, suivi de l’économie, avec 21 %.

Ce sont les hommes qui sont le plus intéressés par la question économique. Parmi les personnes ayant répondu que l’économie est leur priorité, 12 % sont des femmes et 29 %, des hommes.