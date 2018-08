Un texte de Julie Marceau

En début de journée, un communiqué envoyé par la CAQ annonçait la présentation de cette escouade économique. Il précisait que cette escouade sera chargée de « réviser en profondeur le rôle d’Investissement Québec et d’alléger la lourde bureaucratie » et mettait de l'avant « trois hommes et trois femmes qui ont connu d'impressionnants succès en affaires ».

Selon le communiqué, l'équipe sera composée de :

l’économiste Éric Girard

la gestionnaire de haut niveau Nadine Girault

la femme d’affaires Joëlle Boutin

l’homme d’affaires Gilles Bélanger

la PDG et fondatrice de l’entreprise JMJ Aéronautique, MarieChantal Chassé

l’homme d’affaires Pierre Fitzgibbon

Rapidement, l'absence de noms tels que Youri Chassin, pourtant présenté comme un candidat « économique », et d'Éric Caire, a été remarquée et François Legault a dû s'expliquer.

« Je ne peux pas en amener 35 ici en Beauce, on en a amené 6, mais les autres sont aussi importants », s'est défendu le chef de la CAQ, en assurant que son escouade était composée de 35 personnes, et non de 6, comme annoncé dans le communiqué remis à tous les médias dans l'autobus de la caravane.

Début du graphique (passez à la fin) Une équipe économique à votre service. pic.twitter.com/7ANAjG6siu — François Legault (@francoislegault) 29 août 2018 Fin du graphique (passez au début)

Questionné à savoir si l'économiste Youri Chassin avait été écarté en raison de ses positions sur la gestion de l'offre (M. Chassin était contre lorsqu'il était à l'Institut économique de Montréal), le chef a soutenu qu'il serait à ses côtés sous peu et qu'il avait changé d'idée depuis sur cette question.

« Je pense que Youri a dit qu'il supportait la gestion de l'offre, c'est un jeune qui fait partie de la relève en politique, puis vous allez en entendre parler longtemps. »

Interrogé sur cette drôle d'opération de communication, François Legault s'est également défendu d'être sur la défensive.

Je ne pédale pas pantoute. François Legault

« Je ne pédale pas pantoute, je suis debout et j'ai les jambes immobiles et je suis très fier des 6 qui sont là, mais je suis très fier des 35 qui sont dans l'équipe, c'est une question de logistique, j'aurai pas 35 candidats à chaque jour avec moi », a rétorqué le chef.

Parmi les autres absents : l'ex-président de la CAQ Stéphane Le Bouyonnec, qui a annoncé avoir remis sa démission hier. François Legault s'est une nouvelle fois défendu de l'avoir écarté.

« C'est son choix à lui [...] il aurait été dans l'équipe économique, Stéphane connaît très bien le développement économique, mais il a préféré se retirer. »

L'équipe de communication de la CAQ a par la suite envoyé une nouvelle liste des candidats qui feraient partie de cette escouade économique en ne mettant plus en valeur cette fois les 6 premiers candidats.

La composition de l'escouade économique Propriétaires ou gestionnaires d’entreprises ou commerces François Bonnardel - Granby

André Lamontagne - Johnson

Mario Asselin - Vanier-Les-Rivières

Gilles Bélanger - Orford

Suzanne Blais - Abitibi-Ouest

Joëlle Boutin - Jean-Talon

Vincent Caron - Portneuf

MarieChantal Chassé - Châteauguay

Pierre Fitzgibbon - Terrebonne

Geneviève Hébert - Saint-François

André Laforest - Chicoutimi

Christine Mitton - Laval-des-Rapides

Michelle Morin - Westmount

Martyne Prévost - Marie-Victorin

Marie-Ève Proulx - Côte-du-Sud

Yves Renaud - Îles-de-la-Madeleine

Benoit Rochefort - Jonquière

Svetlana Solomykina - Taschereau

Marie-Louise Tardif - Laviolette-Saint-Maurice

Éric Lefebvre - Arthabaska

Éric Girard - Lac-St-Jean

Sylvie D’Amours - Mirabel

Jean-Bernard Émond - Richelieu

Nicole Leduc - Verdun

Expériences professionnelles – Organismes de développement économique (CLD, Banques, Chambres de commerce) Simon Allaire - Maskinongé

Youri Chassin - Saint-Jérôme

Nathalie Dansereau - Notre-Dame-de-Grâce

Pierre Dufour - Abitibi-Est

Éric Girard - Groulx

Nadine Girault - Bertrand

Chantale Jeanotte - Labelle

Lucie Lecours - Les Plaines

Hélène Desaulniers - Bonaventure

Claire Isabelle - Huntingdon

Louis-Charles Thouin - Rousseau

Des promesses pour soutenir l'entrepreneuriat

Le chef de la CAQ a également annoncé différentes mesures visant à « stimuler l’entrepreneuriat », lors de son arrêt à l’École d’entrepreneurship de Beauce à Saint-Georges. Parmi celles-ci, on retrouve un programme de bourses, sous la forme de « prêts d’honneur » visant à permettre à plus de Québécois de participer aux formations de cette école.

Un gouvernement de la CAQ financerait aussi la création de quatre écoles supplémentaires au Québec offrant des formations d’entrepreneuriat – il en existe trois présentement – dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Chaudière-Appalaches, en Montérégie et dans les Laurentides, une mesure évaluée à 3 millions de dollars.

Le parti promet également d’introduire un volet portant sur l’entrepreneuriat dans le programme du cours d’éducation financière, offert aux élèves de cinquième secondaire.

L’économie n’est plus l’enjeu principal, selon les électeurs

Contrairement aux deux dernières élections, l’économie n’est cependant plus le premier enjeu des Québécois, selon les répondants de la Boussole de Radio-Canada.

À la question : « Quel enjeu politique est le plus important selon vous? », 30 % des répondants ont choisi la santé. L’éducation arrive au deuxième rang, à 24 %, suivi de l’économie, avec 21 %.

Ce sont les hommes qui sont le plus intéressés par la question économique. Parmi les personnes ayant répondu que l’économie est leur priorité, 12 % sont des femmes et 29 %, des hommes.