Un texte d’Alexandre Duval

C’est un Éric Caire visiblement chamboulé, parfois même étreint par l’émotion qui s’est présenté devant les journalistes, mercredi matin.

« Au début de l’été 2017, j’ai vécu un changement dramatique dans ma situation personnelle », a-t-il dit d’entrée de jeu, faisant référence à une rupture avec sa conjointe de l’époque, Marie-Ève Lemay.

L’année précédente, le couple avait fait une offre d’achat sans condition pour une maison située à L’Ancienne-Lorette, là où Marie-Ève Lemay travaillait comme chef de cabinet du maire Loranger.

Après la rupture, il a été décidé qu’Éric Caire conserverait sa maison actuelle. Comme cette dernière n’a pas été vendue, Marie-Ève Lemay n’avait pas tout l’argent nécessaire pour effectuer la mise de fonds sur la nouvelle maison.

C’est à ce moment que le maire de L’Ancienne-Lorette, Émile Loranger, a proposé à son employée de lui faire un prêt pour l’aider.

Or, comme il s’agissait d’une offre d’achat conjointe, « nous avons signé tous les deux la reconnaissance de dettes », a indiqué M. Caire.

À ce moment-là, ma situation personnelle était assez difficile, très difficile, et les considérations qui m'habitaient, ce n'était peut-être pas d'avoir la distance et la réflexion nécessaires sur les portées politiques de mes gestes. Éric Caire, député de La Peltrie

Faisant référence aux quatre enfants qui devaient subir la rupture du couple, M. Caire dit avoir agi dans le meilleur intérêt de sa famille.

« Les gestes que j'ai posés, je les ai posés en fonction d'avoir la transition la plus harmonieuse possible. »

L'Ancienne-Lorette fait partie de la circonscription représentée par M. Caire à l'Assemblée nationale.

Conflit d’intérêts potentiel

M. Caire dit ne jamais s’être caché d’avoir reçu ce prêt. Lors de sa déclaration annuelle d’intérêts, au printemps dernier, il l’a mentionné à la Commissaire à l’éthique et à la déontologie.

Une dizaine de jours plus tard, celle-ci écrivait toutefois au député qu’il s’était placé « dans une situation de conflit d’intérêts potentiel » et l’enjoignait à rembourser le prêt au plus tard le 16 juin 2018.

Le remboursement du prêt a finalement été fait le 28 juin, M. Caire ayant obtenu un délai additionnel auprès de la Commissaire.

Interrogé à savoir s’il aurait dû informer la Commissaire dès qu’il a reçu l’argent plutôt que d’attendre au printemps 2018, le député de La Peltrie a répété qu’il avait la tête ailleurs.

Est-ce que j’aurais pu demander une autre opinion au Commissaire à l’éthique à ce moment-là? Peut-être […] Au moment où ça s’est produit, Marie-Ève et moi, on avait d’autres considérations. Éric Caire, député de La Peltrie

M. Caire n’a toutefois pas voulu expliquer la nature de sa relation avec M. Loranger. « Vous me permettrez une certaine discrétion. Elle n'est peut-être pas celle qu'on peut penser », s’est-il contenté de dire.

Pas l’intention de se retirer

Le député caquiste dit ne jamais avoir pensé qu’il devait se retirer de la scène politique en raison de cette histoire.

« Je n’ai pas reçu de pot-de-vin. Je n’ai pas dilapidé des fonds publics ou je n’ai pas utilisé des fonds publics à des fins personnelles », a-t-il commenté, ajoutant que ce sera aux électeurs de décider.

Je m'en remets effectivement à leur jugement le 1er octobre pour savoir s'ils me jugent encore digne d'être leur député à l'Assemblée nationale ou non. Ce sera à eux de prendre cette décision-là. Éric Caire, député de La Peltrie

Le maire de L’Ancienne-Lorette, Émile Loranger, n’a pas pu être joint par Radio-Canada au moment d’écrire ces lignes.

Mardi soir, lors du conseil municipal, quatre conseillers de son équipe ont choisi de quitter le navire pour siéger comme indépendants.

Émile Loranger est ciblé par une plainte pour harcèlement psychologique, qui fait actuellement l’objet d’une médiation entre les deux parties.