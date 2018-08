Quand on les laisse s'afficher, quand on les laisse prendre la place, ça peut nous ramener jusqu'à de la collusion et de la corruption. On l'a vécu au Québec et ça on ne peut pas l'oublier , a soutenu M. Lafrenière, en entrevue à Radio-Canada. On veut envoyer un message très clair que [...] ce n'est pas eux qui vont contrôler le Québec.

M. Lafrenière s'est engagé à agir sur l'affichage avec l'aide de la candidate caquiste et ex-procureure de la Couronne Sonia Lebel, alors qu'un reportage de Radio-Canada a dévoilé l'apparition d'un nouveau club-école et de nouveaux groupes sympathisants des Hells Angels dans la région de l'Outaouais.

J'aimerais vous dire que c'est unique à Gatineau et qu'on ne voit pas ça ailleurs au Québec. J'aimerais ça vous dire ça ce matin, mais ce n'est pas vrai, parce que suite à [l'opération] SharQc, les gens se sont mis de plus en plus visible et en toute impunité , a expliqué le candidat.

On ne mettra pas ça sous le tapis, je vous le promets. [...] C'est impensable, c'est inconcevable de se promener au Québec, de voir des motards qui s'affichent en toute impunité comme ça. Ça ne passe pas pour moi Ian Lafrenière, candidat dans le comté de Vachon

Un projet de loi déjà déposé par le Bloc

Le Bloc québécois, et Rhéal Fortin, devenu depuis député de Québec debout, avait déposé le projet de loi (C-349) en avril 2017 pour modifier le Code criminel afin de prévoir que le gouverneur en conseil puisse établir une liste d’entités composée d’organisations criminelles . Il prévoyait aussi d' ériger en infraction le fait pour quiconque de porter l’emblème d’une entité inscrite dans le but de démontrer son appartenance à une telle organisation.

Le projet de loi avait été rejeté à 18 voix pour et 261 contre, en deuxième lecture.

L'ancien chef de police regrette que les forces de police travaillent en silo sur des dossiers comme celui des motards, et ce, bien que des efforts importants en termes de systèmes informatiques aient été faits.