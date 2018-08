Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

La directrice générale de l'organisme, Mireille Lizotte, s'est dite « déçue et consternée » à la suite de l'événement. Son équipe et les bénévoles venaient tout juste d'emménager dans les nouveaux locaux.

Un pot pour les dons en argent sur le comptoir de réception a été volé. Un classeur ainsi qu'un bureau contenant des chèques en argent ont été forcés, arrachés. Il y a aussi du matériel de bureau, comme des crayons et des timbres qui ont été dérobés , précise la directrice générale.

Celle-ci croit que le suspect s'est introduit dans les locaux par la porte arrière. C'est une vieille porte qui avait des faiblesses. Je suis pas mal certaine que la ou les personnes sont entrées par là .

Mireille Lizotte rappelle que la rentrée des classes au Cégep de La Pocatière est un moment charnière pour l'organisme. Considérant que bien des étudiants font appel à Moisson Kamouraska pour se nourrir, elle rappelle que cet acte peut avoir une incidence importante sur la qualité de vie des gens dans le besoin.

On veut juste rappeler à ces gens-là qu'en tant que banque alimentaire, nous sommes déjà pauvres. On répond aux besoins d'une clientèle qui vit des précarités. C'est avec les dons qu'on arrive à aider ces gens-là. Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska

Pas la première fois?

Mireille Lizotte soupçonne d'ailleurs que le ou les responsables de ce vol n'en sont pas à leur premier acte en la matière. Au cours de l'été, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui bougaient, que des réfrigérateurs se vidaient. On a barré les congélateurs et l'entrepôt à cause de ça , explique la directrice générale.

La dirigeante de l'organisme affirme du même souffle qu'elle est convaincue que l'acte n'a pas été commis par un employé ou un bénévole. On s'est posé la question. Je ne croirais pas que ce soit quelqu'un à l'interne. Je suppose plutôt que c'est quelqu'un qui avait besoin d'avoir des sous rapidement .

Elle admet toutefois qu'il pourrait s'agir d'une personne qui fait fréquemment appel aux services de l'organisme. Je crois que c'est quelqu'un qui surveillait nos activités et qui attendait le bon moment pour commettre son délit.

Moisson Kamouraska a signalé l'événement à la Sûreté du Québec. L'incident a forcé l'organisme à revoir ses mesures de sécurité.