Le président de l’ACFA, Marc Arnal, dit vouloir rétablir la confiance des membres et du public. Un comité d’experts sera mis sur pied pour étudier les candidatures. En entrevue à La croisée, mardi, Marc Arnal, a affirmé qu’il entend suivre les recommandations de ce comité. « On n'a pas la main mise directement. On délègue une bonne partie du processus de sélection à des tiers ».

En théorie, ce sont les membres restants du conseil d’administration qui auront le dernier mot sur le choix des nouveaux membres.

L’ACFA dit également vouloir raffermir ses relations avec la communauté. Elle élabore actuellement une nouvelle stratégie de communication plus ouverte. « On en est venu à la conclusion que l’ACFA n’a peut-être pas communiqué aussi bien et aussi clairement et aussi fréquemment qu’elle aurait pu le faire », raconte Marc Arnal.

Cette nouvelle stratégie, ainsi que l’identité des cinq nouveaux membres du conseil d’administration seront dévoilées le 18 septembre lors d’une conférence de presse.

À lire aussi : Isabelle Laurin quitte la direction générale de l’ACFA

Le vice-président de l'Association canadienne-française de l'Alberta, Albert Nolette, et quatre autres membres du conseil d'administration ont démissionné en bloc au début du mois d’août.

Le président de l'Association canadienne-française de l'Alberta, Marc Arnal, dit qu'il respectera les recommandations du comité d'experts. Photo : Radio-Canada

Ils dénonçaient Marc Arnal qu’ils accusent entre autres d’intimidation et d’avoir outrepassé son pouvoir de porte-parole de l’ACFA. Le président explique plutôt ces départs par des divergences d’opinions au sujet de la direction que l’association devrait prendre.

Marc Arnal croit qu’il détient toujours la confiance d’une majorité de membres de l’ACFA, mais admet qu’il aurait pu faire les choses différemment. « Je suis le premier à admettre que j’ai un petit caractère », a-t-il dit mardi.