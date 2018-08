Un texte de Martin Vanasse pour Les matins d'ici

Ton corps est encore froid est un véritable ovni (lire objet vociférateur non indifférent). Pierre Lapointe qui est parfois méconnaissable sur certaines pistes, crie et exulte sa colère en chanson. Véritable exutoire, on en prend plein la gueule durant les trente une trop courtes minutes de l’album.

Après avoir été surpris, déboussolés, décontenancés et parfois dubitatifs, on en redemande en réécoutant les douze chansons qui durent toutes entre une et deux minutes sauf la dernière qui a une durée de 9 minutes.

C’est trois, quatre accords. On se casse pas la tête, le texte est très direct [...] et on voulait s’assurer de faire des petites bombes de joies. extrait de l’entrevue de Pierre Lapointe à l’émission Sur le vif

Les textes sont souvent explicites et lubriques (on ne suggère pas l’écoute pas en voiture avec les enfants assis sur la banquette arrière) mais celui qui a grandi en Outaouais nous avait déjà habitué à de semblables évocations sur d’autres albums.

Osons dire que l’album est asexué puisque les déceptions amoureuses et autres ruptures chantées sur le disque ne font pas de distinction : l’amour fait mal, peu importe le genre.

Le son yéyé et punk-rock de l’album a quelque chose des Ramones et rappelle aussi quelques fois la folie créatrice de Jean Leloup et le ton mordant de Philippe Brach. Dans la discographie de Lapointe, c’est un peu comme le petit frère trash de l’album plus ludique Punkt et proche de l’inédit Mutantès mais à mille lieues des récents et plus sombres Paris Tristesse et La science de cœur.

Il s’agit ici d’une rupture de ton, très irrévérencieuse et avec un certain “je-m’en-foutisme” qui déroute et qui plaît. On a comme cette impression d’avoir accès aux élucubrations d’amis musiciens qui déconnent et improvisent en studio entre deux tests de son.

On est allé piger dans le rock, le punk-rock et le post-punk allemand, britannique, québécois et américain des années 70-80. extrait de l’entrevue de Pierre Lapointe à l’émission Sur le vif

En plus de son complice de toujours, Philippe Brault, à la réalisation et à la basse, Pierre Lapointe s’est entouré du batteur José Major et des guitaristes Vincent Legault (Random Recipe et Dear Criminals) et Nicolas Basque (Plants and Animals). Une équipe du tonnerre appelée pour l’occasion, les Beaux Sans-Coeur.

Le groupe ne sera malheureusement qu’éphémère puisque l’album sera lancé au Festival de musique émergente d’Abitibi-Témiscamingue avec deux spectacles et trois autres à Montréal. Après, plus rien dit Pierre Lapointe qui retournera à la tournée européenne avec La science du coeur.

Dommage, parce qu'on aurait bien voulu se défouler nous aussi avec lui dans une salle de spectacle de la région. Reste plus qu’à se rabattre sur le disque jusqu’à plus soif.