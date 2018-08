En entrevue à Facteur matinal, il a reconnu que son parti n’a pas le monopole des promesses faites aux familles, mais a voulu rappeler que c’est le Parti québécois qui a instauré le réseau des centres de la petite enfance (CPE).

Jean-François Lisée a rappelé que les priorités de son parti comptent l’idée de créer plus de places dans le réseau des CPE et d’investir dans les services offerts dans les écoles primaires.

Le chef du PQ est aussi revenu sur sa proposition de scinder en deux le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Il a soutenu que cette division servirait à ramener les centres de décision plus près des communautés, une demande qu’il dit avoir entendue à plusieurs reprises de la part de maires ou d’intervenants du milieu.

Deuxième visite en trois jours en Mauricie

C’est la troisième fois en moins d’une semaine de campagne électorale que Jean-François Lisée a été de passage en Mauricie. Le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, est lui aussi venu plusieurs fois depuis qu’il a déclenché les élections.

« On ne se consulte pas sur nos tournées, mais c’est sûr qu’on s’adresse aux électeurs qui ont la CAQ comme premier choix, a admis le chef péquiste. On sait que bon nombre d’entre eux ont le PQ en deuxième choix. On leur dit : "comparez les programmes. On pourra vous prouver que le nôtre est meilleur." »

La campagne de Jean-François Lisée le mènera à Nicolet, Bécancour et Trois-Rivières, jeudi.