Un texte de Jérôme Labbé

Le PQ souhaite notamment faire passer le congé de paternité de cinq à sept semaines pour permettre aux pères de développer davantage leur lien d'attachement avec leur enfant.

Un gouvernement péquiste créerait aussi un volet flexible au RQAP, qui donnerait la possibilité aux parents de conserver un maximum de 20 jours une fois le congé parental officiellement terminé, et d'utiliser ces journées de congé plus tard, jusqu'à l'entrée de l'enfant en maternelle.

Le Parti québécois voudrait en outre mettre à niveau les congés pour les parents adoptifs pour qu’ils bénéficient des mêmes congés et des mêmes prestations que les parents biologiques.

Au PQ, on fait valoir qu'il s'agirait de la première grande réforme du RQAP depuis sa création. La Loi sur l’assurance parentale a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en 2001, mais ce n'est qu'en 2006 que le RQAP est finalement entré en vigueur.

Jean-François Lisée présentera les détails de son projet de réforme lors d'un point de presse à Nicolet ce matin, entouré de la vice-chef Véronique Hivon et de trois candidats du parti dans le Centre-du-Québec, soit Lucie Allard (Nicolet-Bécancour), Jacques Daigle (Arthabaska) et Jacques Tétreault (Johnson). Il se rendra ensuite à Bécancour et à Sherbrooke, en soirée, pour un autre rassemblement militant.

Il s'agit de la quatrième promesse péquiste pour « donner plus de temps aux familles » depuis le début de la campagne électorale, après celles relatives aux lunchs, au matériel scolaire et au covoiturage.

Plus de détails suivront.