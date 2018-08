En fin de semaine, le chef libéral Brian Gallant a promis, s’il remporte les élections, d’augmenter à 3,5 heures par jour le temps consacré aux soins de chaque résident des foyers de soins. La moyenne actuelle est de 3,1 heures par jour.

La chef du Nouveau Parti démocratique Jennifer McKenzie a fait la même promesse mardi.

Une promesse récurrente

C’est la quatrième fois que les électeurs entendent cette promesse de la part de l’un des deux grands partis politiques depuis les élections provinciales de 2006. Les libéraux ont fait cette promesse trois fois, et les progressistes-conservateurs, une fois. Les deux partis ont fini par renoncer à atteindre cet objectif après leur arrivée au pouvoir, en 2006 pour les libéraux et en 2010 pour les progressistes-conservateurs, à cause de ses coûts élevés.

Les libéraux n’ont pas fait la promesse durant la campagne électorale de 2014, mais ils l’ont reprise dimanche. Brian Gallant a annoncé qu’il comptait augmenter le nombre d’employés dans les foyers afin d’y offrir environ une demi-heure de soins supplémentaires par jour pour chaque patient d’ici 2022 et 2026. Il n’a pas fait allusion aux dernières tentatives infructueuses d’atteindre cet objectif.

Je crois vraiment que cet engagement sera honoré , affirme Greg Byrne, porte-parole de la campagne du Parti libéral.

L'ancien ministre des Finances Greg Byrne, qui n'avait pu tenir la même promesse dans le gouvernement de Shawn Graham, est convaincu que cette fois sera la bonne. Photo : CBC/Roger Cosman

Greg Byrne est un ancien ministre des Finances qui a manqué à cette même promesse lorsqu’il faisait partie du gouvernement libéral de Shawn Graham. Il assure qu’il n’y a aucun risque que la même situation se reproduise si les libéraux sont reportés au pouvoir.

Je vais parler au nom du gouvernement Gallant qui a bien l'intention d’honorer cet engagement , souligne Greg Byrne.

Il dit ne pas croire que les gens retiennent des promesses non tenues qui remontent à plusieurs années.

Brian Gallant n’a pas donné d’estimation des coûts de sa promesse en fin de semaine, en répondant aux questions des journalistes. Mais le Parti libéral a précisé par la suite, dans un document présenté à Élections NB, que les coûts s’élèveront à 27 millions de dollars par année lorsque la promesse sera pleinement réalisée.

Les libéraux proposent d’augmenter graduellement sur huit ans le temps consacré aux soins de chaque patient. Il s’agit d’augmenter le financement de 3,4 millions de dollars chaque année jusqu’en 2026.

Le NPD promet de faire les changements en une seule année. Le parti estime que cela coûtera 29 millions de dollars.

Une demande des foyers de soins

Les foyers de soins recommandent une augmentation du temps consacré aux soins de chaque résident depuis plusieurs années. Ils expliquent que les gens déménagent dans ces établissements plus tard dans leur vie qu’on le faisait dans le passé. Ils ont donc besoin de plus de soins que leurs prédécesseurs.

Jodi Hall, directrice générale de l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, se réjouit que les partis fassent à nouveau cette promesse, mais elle se préoccupe du genre de soins auquel pensent les politiciens.

Le délai de huit ans prévu par les libéraux pour atteindre la moyenne de 3,5 heures de soins par jour préoccupe Jodi Hall, directrice générale de l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, parce que les besoins sont pressants. Photo : CBC

Les foyers de soins demandent suffisamment de financement pour embaucher plus d’infirmières immatriculées, mais le salaire de ces dernières est plus élevé que celui des préposés aux résidents.

Les gouvernements précédents étaient réticents à dépenser cet argent supplémentaire, selon Mme Hall.

Il ne s’agit pas seulement d’augmenter le nombre de minutes de soins, explique-t-elle. La question à savoir qui prodigue ces soins est d’une importance capitale, ajoute-t-elle.

La période de huit ans prévue par les libéraux pour réaliser leur promesse la préoccupe aussi. Elle dit qu’il faut répondre à des besoins immédiats, et que le personnel des foyers de soins est surchargé de travail.

Les libéraux et les néo-démocrates n’ont pas fait de promesse précise quant au financement de postes d’infirmières immatriculées dans les foyers de soins, mais ils ont indiqué que le taux d’infirmières par résident sera plus élevé.

24 minutes de soins de plus par jour

À l’heure actuelle, le gouvernement finance trois heures et six minutes de soins par résident par jour dans les foyers de soins. Cela comprend 30 minutes de soins par une infirmière immatriculée et 156 minutes de soins prodigués par d’autres intervenants, dont des infirmières auxiliaires et des préposés aux résidents.

Les libéraux et néo-démocrates promettent d’ajouter à cela 24 minutes de soins par jour par résident.

Chaque minute de soins de plus par jour donne six heures de soins supplémentaires par année par résident. Les foyers de soins comptent en tout 4700 résidents. Cela signifie que chaque minute de soins supplémentaire par jour coûte plus de 1 million de dollar par année en frais de personnel.

D’après un reportage de Robert Jones