Le corps de l’individu d’environ 35 ans portait de nombreuses marques de violence ce qui laisse croire aux enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qu’il pourrait s’agir d’un meurtre.

« Des indices, jumelés aux marques de violences sur le corps, nous portent à croire qu’effectivement il s’agirait d’un homicide », a déclaré le porte-parole du SPVM Manuel Couture en entrevue à ICI RDI.

« Les enquêteurs ont fait la fouille de la scène [de crime], le maître-chien s’est présenté sur place, l’identité judiciaire également, et plus l’enquête avance, plus on se rend compte qu’il s’agit probablement d’un homicide », a-t-il ajouté.

Témoins recherchés

Les enquêteurs s’affairent à reconstituer la scène de crime - un logement de la rue Goyer à l’angle de la rue Decelles - avec l’aide des membres de l’identité judiciaire afin d’en apprendre davantage sur les circonstances entourant la mort de l’individu.

« On n’a pas encore son identité, précise M. Couture. On est en train de vérifier s’il s’agit du locataire des lieux ou d'une personne qui connaît le locataire des lieux. »

Les enquêteurs rencontreront les voisins de l’appartement où le cadavre a été trouvé. Ils tenteront de savoir si quelqu’un a vu ou entendu quelque chose de suspect.

Ils vérifieront également l’éventuelle présence de caméras de surveillance qui pourraient leur permettre d’en apprendre davantage sur les allées et venues des gens dans le secteur au moment de la mort de l’individu.