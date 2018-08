Selon les policiers de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, c’est un chien de type pitbull qui aurait attaqué son maître et un membre de sa famille.

On a entendu crier. On a pensé [que c'était] peut-être un feu. J'ai été voir et c'était une attaque de chien , raconte Marcel Lamoureux, un voisin qui a été témoin de l’attaque.

Ce dernier relate qu’il est parvenu à attirer le chien dans la remise derrière la résidence où a eu lieu l’attaque. Les autorités ont également ajouté que la SPCA a été appelée pour prendre le chien en charge.

Selon M. Lamoureux, l’animal aurait infligé de sérieuses lacérations aux deux personnes, particulièrement au bras de l’une d’elle. Les autorités n’ont pas été en mesure de confirmer la nature des blessures subies par les victimes. Les policiers ont cependant précisé que les personnes blessées ont été transportées à l’hôpital de Hull.