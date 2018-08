Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Devant une trentaine de partisans, l'ancienne mairesse de Port-Cartier a présenté ses priorités pour le comté.

Ma priorité numéro un, c'est vraiment la 138, de se rendre à Blanc Sablon le plus rapidement possible, dit-elle. En se rendant avec la 138 à Blanc-Sablon, on va augmenter le tourisme, on va augmenter la possibilité d'accélérer pour le pont, la possibilité de faire la Miganie-Anticosti puis après ça, c'est des accès aux ressources naturelles, Terre-Neuve est là.

Ensuite, elle dit appuyer le projet de la mine Arnaud. Elle souhaite surtout régler la question de la zone 1. En bas du projet, ces gens-là ont signé un engagement avec Mine Arnaud comme quoi ils vendaient leur maison à mine Arnaud puis, aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans. Ils sont attachés, menottés.

La candidate libérale dans le comté de Duplessis, Laurence Méthot Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Je veux aussi amener le gaz naturel sur la Côte-Nord. Ça va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir des industries secondaires. Laurence Méthot, candidate du Parti Libéral dans le comté de Duplessis

L'ancienne mairesse de Port-Cartier et ex-préfète de la MRC des Sept-Rivières juge que son parti a livré la marchandise avec la relance de la mine du lac Bloom et l’ouverture du quai de Pointe-Noire. Elle cite aussi l'ouverture du CLSC à Kawawachikamach.

Quand Fer et Titane au Havre-Saint-Pierre, ça n'allait pas bien, j'ai organisé des rencontres, on a mis des critères, plaide-t-elle. J'étais là, c'est moi qui a organisé ça. Le ministre a négocié après avec Sorel pour les tarifs d’électricité. N'eût été le gouvernement libéral, Havre-Saint-Pierre serait peut-être fermé.

Aux dernières élections provinciales, Laurence Méthot avait perdu ses élections aux mains de la péquiste Lorraine Richard par un écart d'environ 400 voix.