Les deux autres chefs devraient être abandonnés suivant des discussions entre la Couronne et la défense. Tamara Goeppel pourrait écoper de 5000 $ d’amende et d’une peine d’un an d’emprisonnement.

La cour a entendu, lundi, le témoignage du directeur général adjoint d’Élections Yukon, David Wilkie, qui en somme a fait l’énoncé des entretiens entre son bureau et l’équipe de la candidate suivant la plainte d’un électeur concernant l'utilisation possiblement inappropriée du vote par procuration.

Un autre témoin, Earl MacLeod, a de son côté confirmé avoir rencontré la candidate et son agent, qui lui ont suggéré l’option d’utiliser le vote par procuration après qu’il eut affirmé ne pas avoir l’intention de se présenter dans un bureau de vote, une option qu'il a acceptée.

Le procès de Tamara Goeppel devait durer une semaine et entendre une dizaine de témoins. Mardi, la candidate déchue a plaidé coupable. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Au coeur du litige : le vote par procuration

Pendant la campagne, Tamara Goeppel, qui se présentait dans le comté de Whitehorse-Centre, et son équipe, ont offert à des sans-logis d’un refuge et d’autres personnes qualifiées de « vulnérables » l’option d’utiliser le vote par procuration pour se prévaloir de leur droit de vote.

La candidate a défendu, par le passé, vouloir ainsi s’assurer que ces électeurs puissent également participer au processus démocratique.

Les règles stipulent toutefois que le vote par procuration est réservé aux électeurs qui se trouvent à l’extérieur du territoire ou dans un endroit isolé le jour du vote. Le vote par procuration donne à un autre électeur, dans ce cas-ci, un membre de l’équipe libérale, le droit de voter en son nom.

Il s’agissait des dernières élections territoriales pour lesquelles le vote par procuration était permis au Yukon. Révolu également dans la plupart des provinces du pays, on lui préfère plutôt le bulletin de vote spécial.

« Chaque vote compte et chaque vote doit être valide »

Maxwell Harvey occupe le poste de directeur général des élections depuis la mi-août 2018. L'affaire de Tamara Goeppel est son premier dossier. Photo : Maxwell Harvey

Le nouveau directeur d'Élections du Yukon, Maxwell Harvey, croit que l’affaire prouve que le système électoral du territoire fonctionne.

« Notre mandat est de s'assurer que les élections sont justes, conformes et impartiales. Nous voulons nous assurer que toutes les parties prenantes observent les mêmes règles. [...] Cette affaire parle d’intégrité. Sans entrer dans les détails, ces votes par procuration n’ont pas été gérés de façon appropriée. »

Le premier ministre « accepte »

Dans une courte déclaration, le premier ministre Sandy Silver affirme : « Il est important que la Loi électorale soit respectée et que les droits des électeurs soient protégés. Quand de sérieuses questions sont soulevées à savoir si un candidat pour un poste élu a suivi les règles ou non, il faut y répondre. Les procédures judiciaires aujourd'hui ont confirmé que la loi avait été enfreinte et j'accepte ces conclusions. »