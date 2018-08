La nouvelle campagne de bon voisinage lancée pendant la rentrée universitaire vise à favoriser la cohabitation entre la population étudiante et les résidents des quartiers universitaires.

Des autocollants seront notamment installés au sol dans les secteurs de l'Université de Sherbrooke et de l'Université Bishop's. Des cartons seront aussi distribués aux étudiants pour les inviter à respecter le voisinage lors de fêtes.

« La situation semble s'améliorer depuis quelques années. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par le passé. Maintenant, on ne veut pas reculer, on ne veut pas perdre de terrain et on veut préconiser une approche plus préventive que répressive », explique le conseiller municipal du district de l'Université, Paul Gingues.