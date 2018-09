Je suis conscient que la pension que je reçois, c'est le minimum... , soutient l'homme de 60 ans.

Les années avancent, je n'en regagne pas et c'est sûr que je m'appauvris. Tout monte, mais ma pension n'augmente pas comme le salaire d'une personne. Je ne peux pas négocier, je ne peux pas faire la grève... Je prends ce qu'on me donne , ajoute-t-il.

Mario Laflamme espère que les candidats promettront de meilleurs services de santé sans sabrer dans le pouvoir d'achat des retraités. Toujours autonome, il dit craindre le moment où il devra se tourner vers les CHSLD.

Ce qui est important présentement, c'est de prendre soins de nos aînés et de nos retraités, de bien les servir et de ne pas toujours avoir des préposées ou des infirmières qui sont à la course [...] J'aimerais qu'on reconnaisse leur statut, le travail qu'elles ont, la charge de travail. Mario Laflamme

Ce n'est pas normal de faire entrer une fille à 8 h et lui dire à 4 h qu'elle doit continuer jusqu'à minuit. Pauvre madame... À la fin de la semaine, elle est épuisée et le sourire est plus dur à avoir , déplore-t-il.