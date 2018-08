La scène, captée par une caméra de tableau de bord pendant le festival de kayak de Timmins en août 2017, montre une fourgonnette qui zigzague sur le boulevard Algonquin avant de heurter un poteau électrique.

La vidéo diffusée sur le site Internet de la police de Timmins et sur les réseaux sociaux, raconte qu’à la suite de l’accident, personne n’a subi de blessures graves, mais que l’individu qui était au volant de la fourgonnette a écopé d’une peine de 90 jours d’assignation à résidence, en plus d’être privé de son permis de conduire pendant un an.

L’agent Marc Depatie ajoute que le conducteur a mis en danger la vie des nombreuses personnes qui se trouvaient sur un pont pour regarder les courses de kayak ce jour-là, en plus de celle des autres automobilistes.

Selon l’agent Depatie, la vidéo a permis la condamnation du conducteur fautif devant les tribunaux.