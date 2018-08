Le médecin en chef de l’office régional Santé Sud du Manitoba, Denis Fortier, estime que sur les 200 000 personnes que compte sa région, 10 000 à 20 000 n'ont pas de médecin de famille, par choix ou non.

Il précise que la situation est dynamique et s'explique par plusieurs facteurs. « Il y a des jours et des semaines où l'on a assez de médecins; d'autres semaines ou des mois où l'on en a moins, pour toutes sortes de raisons : des vacances, des retraites, des départs, etc. », dit-il.

À cela s’ajoute une population sans cesse grandissante. Pour combler les besoins, Denis Fortier estime que la région a besoin de sept à dix médecins généralistes à temps plein supplémentaires.

Une amélioration possible

Denis Fortier se réjouit toutefois que de plus en plus de médecins s’établissent en milieu rural. Cette année, 30 nouveaux médecins, dont 15 permanents, ont pratiqué dans la région Santé Sud, selon lui.

C’est du jamais vu. Denis Fortier, médecin en chef de l’office régional Santé Sud du Manitoba

Il attribue cet intérêt au programme de médecins résidents de l'Université du Manitoba, qui envoie un nombre croissant d'étudiants en milieu rural, et notamment dans la région Santé Sud.

Malgré la pénurie, Denis Fortier indique que la région Santé Sud est celle qui est la mieux desservie au Manitoba en matière de médecins généralistes, après la région de Winnipeg.

D’après les informations de Gavin Boutroy