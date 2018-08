Un texte de Michaële Perron-Langlais

Pour Judith Marshall, l’auteure de l’étude, les déversements du mont Polley et de Mariana sont des symboles du pouvoir exercé par les compagnies minières.

Citant le rapport d’un groupe d’étude sur les événements du mont Polley, l’étude du Centre canadien des politiques alternatives soutient qu’il faut s’attendre à ce que de tels accidents se répètent deux fois tous les 10 ans si les choses ne changent pas.

« J’espère que mon étude pourra aider à illustrer le pouvoir des sociétés minières et les problèmes du système de réglementation actuel », dit Judith Marshall.

La chercheuse croit que le changement doit venir des gouvernements et souligne également l’importance des mouvements de contestation populaire.

Retour sur les faits

En août 2014, une brèche dans le bassin de décantation de la mine du mont Polley entraîne le déversement de près de 15 millions de mètres cubes d'eau et de boues contaminées dans les lacs et les cours d’eau adjacents. Il s’agirait, selon l’étude, du pire désastre environnemental de l’histoire minière canadienne.

Un peu plus d’un an plus tard, en novembre 2015, un réservoir d’eaux usées d’une mine brésilienne s’écroule à son tour. En plus de contaminer l’écosystème, l’événement détruit le village de Mariana et coûte la vie à 19 personnes.

Deux régions différentes, un contexte similaire

Le contexte ayant mené à ces deux catastrophes est semblable sur plusieurs points, révèle le rapport de Judith Marshall.

« Le Brésil et la Colombie-Britannique sont deux parties du monde très différentes et l'on pourrait penser qu’elles ont des façons très différentes d’interagir avec les compagnies minières, soutient l’auteure. Mais en fait, quand j’ai commencé à m’y intéresser, j’ai été submergée par les similarités qui existent. »

Dans les deux pays, les compagnies minières offraient fréquemment des contributions aux gouvernements. Elles étaient très actives en ce qui concerne le lobbying en faveur de politiques répondant aux intérêts des entreprises minières. Judith Marshall, auteure du rapport

La chercheuse ajoute que dans les deux cas, les compagnies minières avaient négligé des avertissements et délaissé certaines procédures d’entretien et de prévention afin de maintenir le niveau de profits.

Conflit d'intérêts

Le rapport du Centre canadien des politiques alternatives souligne que le gouvernement de la Colombie-Britannique a fait quelques pas dans la bonne direction récemment, notamment en ce qui concerne les relations avec les peuples autochtones et l’encadrement des dons faits aux partis politiques.

L’étude note toutefois que la Province ne s’est toujours pas prononcée sur le conflit d’intérêts découlant du fait que le ministère de l’Énergie et des Mines est à la fois responsable de la promotion et de l’encadrement de l’industrie minière.

Au moment de publier cet article, le gouvernement de la Colombie-Britannique et l’Association provinciale des mines n’avaient pas répondu aux demandes de réactions de Radio-Canada.

Avec des informations de Pierre Martineau