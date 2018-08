La mission, les valeurs et la vision des écoles fransaskoises se trouvent au coeur de cette journée de formation dédiée aux nouveaux enseignants du CÉF, selon le conseiller en ressources humaines, Marcel Lizotte. Il ajoute que les nouvelles recrues se sont aussi vues présenter les ressources mises à leur disposition.

En plus de l’acquisition de connaissances générales sur l’éducation en français en Saskatchewan, il est demandé aux enseignants de s'impliquer dans la communauté fransaskoise.

L'intégration devrait être « facile », selon Mireille Grahouan. Cette mère de famille est arrivée il y a quelques jours à Regina pour enseigner aux 2e et 3e années de l’école Père Mercure de North Battleford.

Pour cette ancienne employée de l’Organisation des Nations Unies en Côte d’Ivoire, enseigner le double niveau est en revanche un véritable défi. Elle se dit très reconnaissante de l’accompagnement dont elle a bénéficié de la part de Marcel Lizotte. « Monsieur Lizotte m’a vraiment mise en confiance », affirme-t-elle, avant d’ajouter « il m’a donné ma chance à moi de faire mes preuves ».