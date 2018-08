Un texte de Patrick Henri

Pour une journée chaque année, les « birdies » sont remplacés par des oiselets, les « fairways » par des allées et les « greens » par des verts.

Le tournoi Golf par excellence est une occasion de pratiquer un sport en français, tout en s’amusant et surtout, en amassant de l’argent pour les Jeux francophones de l’Alberta.

L’avenir de ce rendez-vous annuel est cependant incertain.

La période des inscriptions prend fin dans quatre jours, et moins de 50 personnes ont montré leur intérêt. L’an passé, une soixantaine de joueurs ont pris part au tournoi. Il y a quelques années, on en comptait plus d’une centaine.

Le golf est en déclin surtout les tournois de golf, partout au pays, donc il y a un intérêt peut-être plus bas envers ce sport, surtout de la part des jeunes. Céline Dumay, directrice, FSFA

Cette baisse de popularité force la FSFA à se questionner sur l’avenir de l’événement. La question est d’ailleurs à l’ordre du jour de la prochaine rencontre du conseil d’administration de la FSFA, au lendemain du tournoi.

Le tournoi n’est pas déficitaire, il s’agit toujours d’une source de revenus importante pour les Jeux francophones de l’Alberta , affirme la directrice de la FSFA, mais nous devons nous questionner à savoir si la quantité de travail nécessaire pour l’organisation du tournoi justifie le montant amassé.

L’année dernière, le tournoi avait permis d’amasser 6845 $.

La période d’inscription se termine le vendredi 31 août.