Un texte de Karine Lacoste

Le quartier du Moulin a une importance historique pour Gatineau, parce qu’il a été construit en 1926, en même temps que l’usine de la Canadian International Paper (C.I.P), maintenant connue sous le nom de Produits forestiers Résolu.

Bernard Lacroix raconte qu’en construisant l’usine à l’époque, la compagnie a aussi construit des maisons « pour les cadres et pour les ouvriers ». « C’est cette usine-là, la C.I.P qui a donné naissance au village de Gatineau en 1926 », rappelle-t-il.

L'endroit a été désigné patrimonial en 1996.

Une photo d'archives de la rue Poplar, à Gatineau, prise en 1927, peu après la construction des maisons. Photo : Courtoisie : Bernard Lacroix

Mais concrètement, qu’est-ce que ça change pour les propriétaires, quand vient le temps de faire des rénovations par exemple?

« Il n’y a pas de problème à l’intérieur. À l’extérieur, on veut garder le cachet patrimonial », explique M. Lacroix. Il est donc essentiel de conserver le même style, même si on utilise des matériaux neufs.

Les maisons du quartier du Moulin sont dotées de jolies fenêtres à volets. Photo : Radio-Canada

Si un propriétaire du quartier du Moulin doit changer ses fenêtres, par exemple, il doit choisir des fenêtres à guillotine. « Les volets aussi sont très importants ici », ajoute M. Lacroix.

C’est logique aussi. Pourquoi ça a été déclaré patrimonial, le quartier, c’est parce que les maisons sont belles comme cela, et on ne veut pas commencer à toutes les modifier, on veut garder le cachet original. Bernard Lacroix, auteur du livre À l’ombre du Moulin

Le Service d'urbanisme de la Ville de Gatineau doit par ailleurs approuver les travaux d'une maison située sur un site patrimonial, mais cela ne semble pas gêner les propriétaires.

« Je connais beaucoup de gens dans le quartier et je n’ai jamais entendu personne se plaindre. Je pense que tout le monde est fier que ce soit resté comme à l’origine. C’est pour ça qu’ils sont venus rester ici d’ailleurs, c’est pour ça qu’ils ont acheté une maison ici », constate Bernard Lacroix.

Mettre en valeur l'histoire

Au cours de la visite du quartier, Bernard Lacroix raconte, un brin de nostalgie dans la voix, son enfance au bord de la rivière des Outaouais, près de l’île Kettle. Il se rappelle une époque paisible. L’octogénaire s’est donné pour mission de faire découvrir ce site pittoresque, méconnu des Gatinois.

Il considère que s’il n’avait pas été désigné patrimonial en 1996, ce quartier mythique de Gatineau ne serait pas en si bon état aujourd’hui.

Bernard Lacroix s'est donné comme mission de faire connaître le quartier où il a grandi. Photo : Radio-Canada

« J’en ai connu des endroits, des maisons qui ont été vraiment massacrés. C’est l’histoire qui disparaît. Ça ne revient plus ça. C’est pour cela qu’aujourd’hui on essaie de conserver le peu qu’il nous reste et on se bat bec et âme », conclut-il.

On veut vraiment préserver ce qu’on a d’acquis. On sait qu’on paie pour [ça] des fois, mais à long terme, le patrimoine, il faut le conserver. Bernard Lacroix, auteur du livre À l’ombre du Moulin

La maison de son enfance n'existe plus ni l'ancien centre communautaire. On retrouve maintenant un stationnement là où les familles se réunissaient pour faire la fête dans les années 1940. Ces bâtiments ne faisaient pas partie de ceux qu'on a préservés.

Les souvenirs de Bernard Lacroix, eux, sont pourtant encore bien vifs, et il est heureux de les raconter.