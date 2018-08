Un texte d’Édith Drouin

Revenu Québec pourra également procéder à l'inscription d'hypothèques légales immobilières.

Dans une requête présentée à la Cour supérieure, Revenu Québec affirme que Frédéric Rioux a omis de déclarer des revenus importants entre 2013 et 2016.

L’agence indique que l’homme a déclaré des revenus moyens de 11 500 $ par année entre 2013 et 2016.

Or, lors d’une vérification fiscale entreprise en juillet 2017, Revenu Québec a comptabilisé un revenu moyen d’au moins 255 400 $ annuellement au cours de ces quatre années.

Les revenus totaux qu’il aurait omis de déclarer s’élèveraient donc à plus de 966 030$ en quatre ans.

Selon l’agence, M. Rioux est « l'unique actionnaire et administrateur » de l’entreprise Construction BSL, qui ne déclare « aucun revenu ni dividende ».

Dans les documents de la cour, il est indiqué que Frédéric Rioux « n’a pas vraiment collaboré » avec Revenu Québec au cours de la vérification.

Revenu Québec indique entre autres que le résident de Rimouski « a tenté de prétendre » que certains de ses revenus provenaient de gains de casino, sans être en mesure de fournir des pièces justificatives, et que certaines sommes provenaient de prêt ou de don d’un ami.

Selon l’agence, il a également admis travailler sans faire de facture et se servir de son frère et de son père comme prête-nom.

Dans sa requête, Revenu Québec qualifie Frédéric Rioux de « récidiviste en matière de stratagèmes frauduleux ».

L’agence fait état d’une stratégie développée par Frédéric Rioux pour obtenir illégalement des subventions auprès du gouvernement du Québec en 2001 et 2002.

Elle cite un jugement rendu en 2007 par la Cour canadienne de l’impôt qui qualifie l’homme de « personne sans scrupules capable de mentir en vous regardant droit dans les yeux. »

Revenu Québec fait également référence aux 176 000 $ que la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) réclame à Frédéric Rioux, qui a reçu des indemnités pour des blessures causées par un prétendu accident automobile, alors qu'elles avaient été causées par une bousculade.

Frédéric Rioux nie qu’il a touché des revenus de plus de 966 030 $ de 2013 à 2016. Il indique qu’il contestera la décision de la Cour supérieure du Québec.