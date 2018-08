Un texte de Dominique Degré

Les citoyens étaient nombreux à la salle Jean-Despréz, et l'issue du vote a été acueillie par un tonnerre d'applaudissements. La majorité des quelque 25 interventions citoyennes au début de la réunion portaient d'ailleurs sur la désignation patrimoniale.

Si le choix nous apparaît difficile aujourd’hui, dans cinq ans, dans dix ans, tout le monde reconnaîtra que c’était la bonne décision, une décision visionnaire , a affirmé le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.

La sauvegarde du patrimoine n’est pas un caprice; c’est un devoir de mémoire , a lancé pour sa part la conseillère du district de Limbour, Renée Amyot.

Parmi les conseillers qui se sont opposés au projet de citation patrimoniale, certains ont souligné qu'il faudrait prendre plus temps pour examiner le dossier. C'est le cas de Louise Boudrias, pour qui il n'y a pas d'urgence d'agir et pour qui l'approbation de la citation patrimoniale dans sa forme actuelle et à ce moment-ci représente une journée sombre pour Gatineau.

Quand on a des opportunités, on a la responsabilité de les évaluer, de les analyser et de voir si c’est bon pour notre ville. Louise Boudrias, conseillère municipale, district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond

L'avenir du projet Place des peuples remis en question

Gilles Desjardins, le grand patron du groupe Brigil, a lui aussi pris la parole durant la réunion du conseil­ pour faire valoir une dernière fois le projet Place des peuples avant le vote sur la citation patrimoniale. Il a indiqué, lors de son passage au micro, qu'il souhaitait verser des dizaines de millions de dollars de revenus générés par les tours à des services d'éducation de la région.

Rappelons qu'à l’issue de longues discussions lors de la séance du comité plénier, mardi après-midi, les élus avaient convenu en comité plénier d’exclure le terrain situé au 61, rue Laurier et les bâtiments au 115, rue Champlain du périmètre visé par la citation patrimoniale.

Le premier de ces deux espaces appartient au groupe Brigil. Le promoteur ne pourra pas y construire son projet Place des peuples, faute d’espace pour les deux tours envisagées et parce que les règles en vigueur ne permettent pas l’érection de bâtiments de plus de trois étages.

L'intervention de M. Desjardins n'aura toutefois pas été suffisante pour faire pencher la balance lors du vote. Plusieurs élus favorables à la citation patrimoniale ont souligné qu'ils n'étaient pas foncièrement opposés au développement tel que proposé par Brigil, mais ils aimeraient mieux voir ce développement ailleurs.

Je suis convaincu qu’après cette étape-là, on va être capable […] de travailler main dans la main dans un projet plus rassembleur. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Le conseiller du district de Hull-Wright, Cédric Tessier, a expliqué que le 115, rue Champlain — où se situe l’ancienne académie Sainte-Marie — est le seul terrain où le zonage permet un bâtiment de 10 étages. M.Tessier a également indiqué qu’il proposera une éventuelle citation patrimoniale pour le bâtiment.

Les conseillers municipaux s’étaient déjà prononcés sur la citation patrimoniale du Quartier du Musée en mai dernier. Ce vote indicatif s’est soldé par un résultat ex aequo, puisque la conseillère Audrey Bureau n’était pas présente pour voter et ainsi faire la différence.

Le conseiller du district de Hull-Wright, Cédric Tessier, avait alors enclenché un processus pour forcer le conseil à se pencher à nouveau sur la désignation patrimoniale du Quartier du Musée, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec.