Un texte de Djavan Habel-Thurton

Depuis quelques années, la période suivant la rentrée des classes est souvent marquée par une chaleur accablante.

On est habitués à des canicules à la fin de l’année. À la rentrée, c’est relativement nouveau. Robert Gendron, directeur général de la Commission scolaire de Montréal

« Cette chaleur est très difficile au niveau des classes, c’est étouffant. On ne peut pas offrir les mêmes services dans ces conditions et les élèves n’apprennent pas aussi bien », explique Catherine Renaud, présidente de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal (APPM).

Le syndicat, qui regroupe les enseignantes et enseignants de la CSDM, demande un plan d’action de l’employeur.

« Il y a des mesures communiquées aux établissements », dit Mme Renaud, mais « ce n’est pas assez ».

Ces initiatives de la Commission scolaire sont axées sur l’hydratation, la ventilation et le choix des activités, explique son directeur général, Robert Gendron.

La CSDM a insisté, auprès de la direction de ses établissements, sur l’importance de bien s’hydrater. De plus, elle a commandé des bouteilles d’eau pour les écoles qui présentent un nombre de fontaines insuffisant ou un fonctionnement de celles-ci inadéquat.

Pour ce qui est de la ventilation, on suggère aux écoles de laisser les portes et les fenêtres ouvertes pour favoriser la circulation de l’air et permettre à la brise plus fraîche du soir de pénétrer dans les écoles. L'utilisation de ventilateurs, déjà prévus dans les budgets des écoles, fait aussi partie de la stratégie.

M. Gendron recommande aussi que certaines activités soient déplacées vers des zones plus fraîches et à l’ombre, dans le cas d’activités extérieures.

À plus long terme, on explique que la situation s’améliorera. « On est en pleine mutation; les projets de rénovation, d’agrandissement et de construction prennent en compte cette réalité-là. »

Dans les bâtiments plus anciens, qui n’ont pas été dotés de la climatisation, « on est avec les moyens du bord », avoue M. Gendron.

À la réunion des commissaires prévue mercredi, une résolution sera déposée pour que la direction générale de la CSDM prépare un plan d’action précis en cas de chaleur accablante. Une demande à laquelle semble réceptif le directeur général de la Commission scolaire.

Tout climatiser?

L’omniprésence de climatiseurs est loin d’être une panacée, selon David Kaiser, responsable médical de l’équipe environnement et santé à la Direction régionale de santé publique de Montréal.

Pour lui, la climatisation est un couteau à double tranchant : elle rafraîchit les bâtiments, mais contribue aux îlots de chaleur et utilise une grande quantité d’énergie.

Dans un contexte où on vit déjà les impacts des changements climatiques, la climatisation peut sauver des vies. Ceci étant dit, dans une ville comme Montréal, on ne voudrait pas que tout soit climatisé. David Kaiser, responsable médical de l’équipe environnement et santé, Direction régionale de santé publique de Montréal

Selon le spécialiste de santé publique, il faut mettre de l’avant des stratégies environnementales comme le verdissement et la construction de bâtiments qui retiennent moins de chaleur et qui ont une ventilation naturelle.

« Pour les personnes les plus à risque, la climatisation doit jouer un rôle », précise-t-il toutefois.

D'après David Kaiser, les enfants d’âge scolaire ne représentent pas une population très vulnérable aux grandes chaleurs, puisqu’ils ont une importante capacité d’adaptation.

« Il est très difficile d’apprendre et de se concentrer quand il fait chaud dans une salle de classe », souligne-t-il, d’où le fait qu’il vaille la peine de s’attarder sur la question de la température dans les écoles montréalaises.