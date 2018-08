Un texte de Mélissa Paradis

La minicentrale produit plus de 18 mégawatts, soit l’équivalent de la consommation en énergie de 3600 foyers. L’électricité est ensuite vendue à Hydro-Québec.

Plus de 700 travailleurs ont participé à la construction de cette minicentrale, d’un barrage et d’un évacuateur de crue.

Les contrats ont été octroyés en majorité à des entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Chibougamau-Chapais.

La minicentrale est située sur la rivière Mistassini. Photo : Radio-Canada/Mélissa Paradis

À l’image des différents partenaires qui opèrent la minicentrale de Val-Jalbert, Mashteuiatsh, les MRC Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine et les municipalités de Girardville et Notre-Dame-de-Lorette se partageront des revenus de 79 millions de dollars sur 25 ans permettant ainsi de mettre sur pied différents projets.

C’est sûr que les travaux, ça a eu des retombées. On a encouragé des firmes régionales, mais c’est plus sur le long terme où les ouvrages sont permanents. Assez rapidement, il se dégage des sommes très intéressantes comme ça a été le cas à Val-Jalbert , explique Marc Morin, directeur général de la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean.

Un parc écotouristique sera bientôt aménagé pour accueillir des campeurs. Des passerelles ont aussi été aménagées pour permettre aux kayakistes de contourner la rivière Mistassini.