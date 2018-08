Le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford a publié un programme de santé et d'éducation physique provisoire pour les écoles primaires la semaine dernière, ce qui comprend le nouveau programme d’éducation sexuelle.

Le gouvernement a également annoncé la création d'une ligne téléphonique pour les parents préoccupés par l'enseignement sexuel que leurs enfants reçoivent en classe.

La décision de créer un nouveau programme d’éducation sexuelle à quelques jours du début de la session d’automne a suscité des vagues d'indignation et des contestations judiciaires.

La ministre de l'Éducation, Lisa Thompson, n’est pas disponible pour répondre aux questions des médias sur les changements de la sexualité depuis six jours.

Les conseils scolaires devront donc expliquer au personnel et aux parents le nouveau programme sans pouvoir poser de questions.

Peter Joshua, directeur de l'éducation du Peel District School Board (conseil scolaire du district de Peel), a déclaré en entrevue à CBC Radio que son personnel avait procédé à une « analyse très minutieuse » du programme provisoire que le gouvernement de Ford avait dévoilé mercredi dernier.

Selon M. Joshua, la section « croissance et développement humain » et la seule qui a été modifiée vis-à-vis l’an dernier. Elle comprend l’éducation sexuelle. Il affirme que les enseignants ont reçu la consigne de ne pas enseigner cette section tant et aussi longtemps que le conseil scolaire n’a pas complété sa réécriture des plans de cours.

Un autre syndicat s'engage à protéger les enseignants

Liz Stuart, présidente de l'Ontario English Catholic Teachers Association (association des enseignants des écoles catholiques de l’Ontario), a déclaré à la radio de CBC que les enseignants s’attendent à recevoir des informations claires de leurs employeurs.

Mme Stuart affirme que le syndicat avait l’intention de protéger ceux qui continueraient à utiliser le programme qui était enseigné de l’an dernier.