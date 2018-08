Avec les informations de Lise Millette

Il en a profité pour rappeler son engagement en matière de politique familale, qui modifiera le programme de congé parental pour favoriser davantage la conciliation travail-famille.

Plus de souplesse pour les familles qui pourront fractionner le congé parental, 2000 nouvelles places en garderie et le remplacement de prestations d'assurance parentale par des congés mobiles font partie de ces engagements.

La femme, c'est souvent un incontournable et je m'explique, donc c'est important à considérer. Autant à l'université qu'au cégep, la majorité des diplômés sont des femmes. Plus on travaillera et mieux on travaillera avec les femmes, plus elles pourront choisir le Parti libéral. Et je ne dis pas ça que temporairement. Le Parti libéral a toujours été de son temps, rappelez-vous quel parti a donné le droit de vote aux femmes? C'est le Parti libéral , a rappelé Luc Blanchette.

Toujours sous le thème de la famille, le candidat a rappelé en ce sixième jour de campagne qu'il importe de faciliter la vie des Québécois, et plus particulièrement des familles, soulignant qu'un gouvernement libéral réélu autorisera l'impression d'une deuxième carte d'assurance-maladie pour les moins de 14 ans, une mesure qui fera en sorte de simplifier les choses pour les enfants en garde partagée.

Cette mesure avait d'ailleurs été mentionnée par le chef Philippe Couillard au cours du week-end.