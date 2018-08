Le dénonciateur, la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, déclare qu’il a des motifs probables et raisonnables de croire et croit que :

Étant un employeur, le Groupe Savoie a omis de fournir la supervision nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariées, contrairement et en violation de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Étant un employeur, le Groupe Savoie a omis de s’assurer que lorsqu’une machine est utilisée, elle doit l’être conformément aux instructions du fabricant, contrairement à et en violation de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail .

La dénonciation a été déposée le 4 décembre 2017 et le Groupe Savoie a fait une apparition en Cour provinciale lundi matin

Rappel des faits

L'accident qui a coûté la vie au jeune Wanny Pelletier s'est produit le 22 décembre 2016 à l'usine de granules du Groupe Savoie à Saint-Quentin, dans le nord-ouest de la province.

Le jeune homme de 17 ans, qui était également élève à la Polyvalente A.-J.-Savoie, était au travail lorsqu’il a été percuté au bas du ventre par une pièce de machinerie. L'adolescent est resté coincé seul sous un convoyeur pendant deux heures. Il a finalement été emmené à l'hôpital d'Edmundston, où il a succombé à ses blessures quatre jours plus tard.