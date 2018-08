Les agents de la Section des armes à feu et des bandes de rue du Service de police d’Ottawa et l’Unité de lutte contre les bandes de motards de la PPO sont intervenus au 600, avenue Bathgate, non loin du collège La Cité.

Les forces de l’ordre ont saisi plusieurs types de psychotropes, dont de la cocaïne, du haschich, du LSD et de l’oxycodone. Les policiers estiment à 240 000 $ la valeur totale des substances saisies.

Des armes, des munitions, de l’argent, des véhicules et des vêtements aux couleurs de groupes affiliés aux Hells Angels ont également été saisis.

Les trois hommes arrêtés sont dans la cinquantaine. Daryl Moxley, Cecil Fraser et James Purchase font face à un total de dix chefs d’accusation, dont la plupart ont trait à la production, à la possession et au trafic de drogues.