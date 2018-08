La porte-parole de l’opposition pour la justice, Nicole Sarauer, affirme que le gouvernement provincial doit faire le jour sur les discussions ayant mené à réduire les budgets du bureau d'aide juridique de Saskatoon. Elle explique que le NPD a fait une demande d’accès à l’information pour obtenir toute la correspondance entre la Commission d'aide juridique de la Saskatchewan et le ministère de la Justice, mais que cette dernière a été refusée.

Mardi, Nicole Sarauer affirmait que le ministre de la Justice Don Morgan « refuse déjà de fournir les ressources nécessaires pour résoudre le problème [de l'aide juridique] ». Elle ajoutait également voir la preuve « que le parti ne fera preuve d’aucune transparence sur le fait de savoir s’ils ont abordé ou non la fermeture de l’antenne [de Saskatoon] ».

Plus tôt cet été, la Commission d'aide juridique de la Saskatchewan a annoncé que l’antenne de Saskatoon allait perdre six postes d'appui et que trois postes vacants d’avocats ne seraient pas pourvus.

Une demande à la bonne adresse

Le porte-parole de la Justice, Drew Wilby, a dit qu’il ne serait pas approprié pour le ministère de commenter ce refus d’accès à l’information. Il précise dans un courriel envoyé à CBC/Radio-Canada que « cette demande devrait plutôt être adressée à la Commission, car la demande d’information n’a pas été soumise au ministère ».

Le ministre de la Justice devrait être informé de ce qu’il se passe dans les institutions judiciaires importantes, telles que l'aide juridique. Nicole Sarauer, porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice

Nicole Sarauer est convaincue que le ministère de la Justice devrait et pourrait révéler les discussions autour des coupes budgétaires.

« Le ministre Morgan détient l'ultime responsabilité, blâme Nicole Sarauer, c’est son travail de s’assurer que nous avons un système de justice fort, c’est son travail de s’assurer que nous avons accès à la justice dans cette province ».