Un texte de Francis Bouchard

C’est de loin le prix le plus important en Ontario depuis que les organismes de bienfaisance de la province sont autorisés à administrer cette loterie à gros lot cumulatif.

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) a lancé en 2016 ce projet pilote de deux ans.

C’est hors de l’ordinaire. Ce qui arrive à Sault-Sainte-Marie n’est pas arrivé ailleurs en Ontario. Ray Kahnert, conseiller en communication pour la CAJO

Depuis le début du projet pilote, la CAJO a octroyé une centaine de licences à des organismes de bienfaisance pour des tirages de prix de plus de 50 000 $. Auparavant, le plus important gros lot en Ontario a été de 75 000 $.

Les municipalités ont l’autorité d’accorder des permis à des organismes pour des loteries comprenant des prix totalisant moins de 50 000 $.

À Sault-Sainte-Marie, la licence a été octroyée à Esquire Club, l’endroit où sont effectués les tirages hebdomadaires.

Deux organismes vont se partager des milliers de dollars en profits avec cette loterie. Il s’agit du Group Health Centre Trust Fund, ainsi que Big Brothers, Big Sisters de Sault-Ste-Marie.

Plus de 40 000 billets ont été vendus la semaine dernière à Sault-Ste-Marie pour la loterie et l'on s’attend à une vente de 10 000 billets de plus cette semaine.

La semaine dernière, le gagnant de la semaine a remporté 42 000 $, mais le gros lot cumulatif de 289 000 $ n’a pas été gagné.

Il le sera seulement quand l’as de pique sera tiré, ce qui ne va pas tarder puisqu’il ne reste que quelques cartes à piger pour cette loterie lancée il y a près d’un an. Puisqu’on utilise un jeu de cartes, la loterie ne peut pas durer plus de 52 semaines.

Le mois dernier, la CAJO a prolongé le projet pilote tout en indiquant qu’il sera évalué avec les organismes de bienfaisance et les municipalités.

Des organismes de Sault-Ste-Marie prévoient répéter la formule quelques semaines après que ce gros lot sera remporté.

Avec des informations de Daniel Aubin