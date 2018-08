Un texte de Jean-Philippe Martin

L’entraîneur-chef est confiant de voir son équipe rebondir après avoir vu ses espoirs anéantis dès le premier affrontement du tournoi national en 2017.

« Notre objectif est vraiment d’aller jusqu’au bout, lance Duarte, qui dirige le Rouge et Or depuis 1995. Je crois vraiment qu’on a les capacités de le faire. C’est sûr qu’on vise la plus haute marche du podium. »

Les représentantes de l'Université Laval devront cependant se débrouiller sans leurs piliers en défensive.

Mélissa Roy, une des meilleures joueuses universitaires au Canada, et Marie-Sandra Ujeneza ont complété leur stage universitaire, ce qui force l’entraîneur à revoir sa stratégie.

« On avait beaucoup de qualités individuelles. Maintenant, on devra travailler collectivement sur le positionnement sur le terrain », explique Helder Duarte.

Quand tout sera en place, je pense qu’on sera difficile à battre. Ce sera peut-être plus difficile que les autres années, mais on va y arriver. Helder Duarte, entraîneur-chef, Rouge et Or

Longue attente

L’équipe masculine rêve aussi d’un titre canadien. Mais la formation lavalloise devra d’abord trouver un moyen d’assurer sa qualification pour le championnat national.

Ça fait quatre ans qu’on n’y va pas et on commence à trouver l’attente bien longue. On a vraiment envie d’aller jusqu’au bout. Samir Ghrib, entraîneur-chef, Rouge et Or

Le Rouge et or souhaite s’inspirer de sa victoire lors du championnat provincial intérieur l’hiver dernier pour lancer sa saison automnale.

Cette expérience et les matchs préparatoires au Maine et au Nouveau-Brunswick ont permis de « souder le groupe et ont aidé la qualité du jeu », croit l’entraîneur.

Virage régional

Cette année, le Rouge et Or misera sur huit nouveaux joueurs qui sont tous issus du programme de développement de la région de Québec.

Samir Ghrib, qui n’a jamais vu un aussi gros regroupement de joueurs locaux au sein de son équipe, estime que cela aura un impact sur la foule et l’ambiance lors des matchs locaux, mais surtout sur l’intégration de ces joueurs au sein du groupe.

« L’avantage, c’est que je les connais. Je les ai vus grandir. Ça facilite déjà la communication. Quand on sait qu’une saison universitaire, c’est court, mieux on se connaît, plus vite on va performer. »

Contre les Carabins vendredi

Les équipes féminine et masculine du Rouge et Or entament leur saison cette semaine sur le terrain des Carabins de l’Université de Montréal, leurs grands rivaux de toujours.

Une rivalité qui s’apparente à celle entre les Canadiens et les Nordiques, lance Samir Ghrib avec le sourire.

Ce défi s'annonce des plus intéressants, estime pour sa part Helder Duarte.

« Les filles des Carabins viennent de remporter le Championnat canadien. Ce sera le match d’ouverture, il risque d’y avoir une bonne foule. Ce n’est pas à notre avantage, mais j’aime être dans ce rôle-là parce que c’est là qu’on cause des surprises. Et une victoire là-bas leur ferait mal. »