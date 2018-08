M. Le Bouyonnec affirme ne pas vouloir nuire aux chances de son parti de prendre le pouvoir et de son chef, François Legault, de devenir premier ministre du Québec.

« J’ai la conviction profonde d’avoir agi de façon éthique au cours de ma carrière, tant privée que publique. Cela dit, je m’abstiendrai de faire des commentaires supplémentaires concernant la substance de l’enjeu. J’aurai l’occasion de le faire à un moment plus opportun, dans un contexte qui s’y prêtera », affirme M. Le Bouyonnec dans un message publié sur sa page Facebook.

M. Le Bouyonnec avait annoncé en juin dernier qu'il quittait le conseil d'administration de la firme informatique Techbanx, dans la foulée de la publication d'un article du Journal de Montréal qui l'associait à une entreprise de prêts privés à très hauts taux d'intérêt, le site iCash, ayant des activités à l'extérieur du Québec.

« Il a fait une erreur, il a reconnu qu’il a fait une erreur, j’ai voulu lui donner une deuxième chance, mais lui préfère se retirer », a déclaré François Legault en point de presse, mardi en fin d'après-midi. « C’est vraiment lui qui a pris cette décision. Il me l’a annoncée hier soir », a précisé le chef de la CAQ.

C’est un moment difficile, Stéphane, je le connais depuis les débuts de la CAQ. François Legault, chef de la CAQ

Le chef caquiste a affirmé que Stéphane Le Bouyonnec lui avait expliqué que la campagne électorale était difficile pour ses enfants. Au moment de la tourmente entourant Techbanx, certains avaient qualifié M. Le Bouyonnec de « shylock » (usurier). « Les médias sociaux, c’est dur », a résumé François Legault.

En entrevue à Radio-Canada, Stéphane Le Bouyonnec a nié que d'autres informations auraient pu l'éclabousser. « Je ne suis pas allé en politique pour me cacher. Je ne reconnais aucune erreur. J'aurais aimé que le plan de communication du parti rectifie les faits, mais ce n'était plus possible dans le contexte actuel », a-t-il déclaré.

François Legault affirme que des personnes s'étaient déjà montrées intéressées à porter les couleurs de la CAQ dans La Prairie. Une nouvelle candidature sera annoncée dès que possible.

Avec les informations de Sébastien Bovet