Un texte de Piel Côté

Pour réaliser ce projet, Sylvain Vachon s'appuie sur la loi-bouclier proposée par le Parti québécois. Grâce à cette loi, tous ces services seraient à l'abri des compressions budgétaires.

Dans le domaine de l'éducation, l'ex-agriculteur estime qu'il importe de donner aux élèves en difficulté un support approprié, afin qu'ils puissent obtenir du succès à l'école, spécialement dans les milieux ruraux, qui ont davantage besoin de soutien que les grands centres, toujours selon lui.

Ce qu'on m'a dit, pour répondre aux frais de toutes les coupures qu'il y a eu, on a été obligé de laisser tomber des services, pour les moins chanceux. Et ce n'est pas une bonne idée, parce que tu rends l'école moins favorable pour des gens qui ont des difficultés. Et c'est encore plus vrai pour les ruralités. On a une multitude de petites écoles dans plusieurs villages , rappelle-t-il.

Les Libéraux ont causé des torts irréparables. Sylvain Vachon, candidat du Parti québécois dans Abitibi-Ouest

Selon lui, en ce qui concerne les services destinés à la jeunesse, les Libéraux ont causé un tort quasi irréparable avec leur volonté maladive d'atteindre l'équilibre budgétaire à tout prix .

Il poursuit en disant que les Caquistes ne vont pas dans la bonne direction, eux qui souhaitent amputer 1,4 milliard de dollars dans les budgets des commissions scolaires.