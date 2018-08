Depuis son lancement, les ventes de livres québécois, surtout des ouvrages de fiction, ont explosé autour de cette journée en août.

Des ventes multipliées

En 2018, les ventes de romans québécois ont été multipliées par 4,4 selon les ventes au détail recensées par Gaspard. Cependant, il faut savoir que les chiffres de Gaspard ne comprennent pas ceux de Renaud-Bray et Archambault qui représenteraient de 25 % à 35 % du marché.

En 2014, lors de la première année de l’initiative, les ventes ont été multipliées par 3,1. C’est l’année suivante qu’un record a été établi avec des ventes multipliées par 5,1. Record jamais battu depuis. En 2016, les ventes ont été multipliées par 3,6 et par 4,9 en 2017.

En gris, les chiffres de ventes avant 2014 et en vert, ceux après l'initiative du 12 août. Photo : Gaspard

Les analyses de Gaspard révèlent, sans surprise, que la fiction québécoise est la grande gagnante de cet événement. En effet, les ventes de cette catégorie ont augmenté de 641 % le 12 août dernier.

Une plus grande variété de titres et d’auteurs vendus

Autre donnée intéressante, plus d’auteurs bénéficient de cet engouement pour le livre québécois. De 607 auteurs qui vendent des livres en moyenne le reste de l'année, ce chiffre monte à 1236 auteurs le 12 août 2018.

Le nombre de titres vendus double aussi par rapport à la moyenne des quatre dimanches précédents. De 1168 titres québécois vendus en moyenne les autres journées, on passe à 2489 le 12 août 2018.

L’effet de cette journée a changé les habitudes d’achat dans le paysage de la librairie indépendante au Québec depuis quatre ans. Selon Gaspard, avant 2014, pour chaque tranche de 100 $ dépensés en livres québécois (toutes catégories) le 12 août, on avait l’habitude de consacrer 9 $ pour la littérature québécoise et, avec la rentrée qui approche à grands pas, plus de 40 $ en livres scolaires. Or, après 2014, la dépense moyenne pour la littérature québécoise s’est élevée à 35 $ pour les cinq éditions du 12 août.

L’évènement avait été lancé par deux auteurs jeunesse, Patrice Cazeault et Amélie Dubé.

Les meilleures ventes de livres québécois le 12 août 2018 Littérature

1- Le plongeur, de Stéphane Larue, Le Quartanier

2- Armand Gamache enquête, volume 13. Maisons de verre, de Louise Penny, Flammarion Québec

3- Reine de miel, de Simon Paradis, Marchand de feuilles

4- Le poids de la neige, de Christian Guay-Poliquin, La Peuplade

5- La bête creuse, de Christophe Bernad, Le Quartanier

6- La bête à sa mère, de David Goudreault, Stanké

7- Le jeu de la musique, de Stéfanie Clermont, Le Quartanier

8- L’orangeraie, de Larry Tremblay, Alto

9- Les aurores montréales, de Monique Proux, Boréal

10- Hôtel Lonely Hearts, d’Heather O’Neill, Alto Jeunesse

1- Une patate à vélo, d’Élise Gravel, Courte échelle

2- La tribu qui pue, d’Élise Gravel, Courte échelle

3- L’abeille à miel, de Kirsten Hall et Isabelle Arsenault, la Pastèque

4- La chute de Sparte, de Biz, Leméac

5- Le fan club des champignons, d’Élise Gravel, 400 coups

6- Les petits dégoûtants, volume 11. Le mille-pattes, d’Élise Gravel, Courte échelle

6- Mais qui fait tout ce bruit?, Céline Claire, D’Eux

6- Tellement sauvage!, de Mireille Messier, D’Eux

7- Camille, de Patrick Isabelle, Leméac

7- Olga, volume 2. On déménage!, d’Élise Gravel, Scholastic Autres catégories

1- Le peuple rieur. Hommage à mes amis Innus, de Serge Bouchard, Éditions de l'Homme

2- Famille futée, volume 4. 200 recettes pour survivre aux soirs de semaine, de Geneviève O'Gleman et Alexandra Diaz, Éditions de l'Homme

3- Bescherelle, volume 1. L'art de conjuguer, Collectif, Hurtubise

4- Miley Cyrus et les malheureux du siècle. Défense de notre époque et de sa jeunesse, de Thomas O. St-Pierre, Atelier 10

5- Parler vrai, de Manon Massé, Écosociété

5- De remarquables oubliés, volume 1. Elles ont fait l'Amérique, de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque, Lux

6- Faire campagne. Joies et désillusions du renouveau agricole au Québec, Rémy Bourdillon, La Pastèque

6- Libérer la colère, de Geneviève Morand et Natalie-Ann Roy, Remue-Ménage

7- Le guide de l'auto 2019, de Denis Duquette et al, Éditions de l'Homme

8- Les yeux tristes de mon camion, de Serge Bouchard, Boréal