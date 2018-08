« Il vaut mieux commencer tôt que tard », explique Wendy Hall. « Tout ce qui est tombé durant les vacances d’été doit être remis en place », avance-t-elle aussi.

La spécialiste estime que les enfants tendent à moins dormir durant les mois d'été parce que les parents ne leur font pas respecter les heures de coucher comme durant l’année scolaire. De plus, les journées plus longues de la période estivale font en sorte que les enfants restent éveillés plus tard.

Wendy Hall avance qu’il est préférable de remettre une routine en place dès la mi-août en envoyant les enfants au lit 10 minutes plus tôt qu’en juin et en les réveillant aussi 10 minutes plus tôt. Essayer d’imposer une heure de coucher aux enfants de façon trop soudaine peut les rendre réfractaires au coucher, selon elle.

La professeure rappelle également que le moment du coucher ne signifie pas nécessairement que l’enfant s’endormira immédiatement. Elle propose de suggérer des activités plus calmes aux enfants avant qu’ils aillent au lit, comme la lecture, par exemple.

Ces routines sont tellement importantes pour replacer les horaires de sommeil. Wendy Hall, professeure en sciences infirmières à l'UBC

Elle soulève aussi l’importance de limiter le temps passé devant les écrans électroniques.

« Portez attention au temps devant les écrans. Ils ont un effet important sur le sommeil des enfants. Ce n’est pas seulement le temps avant le coucher, mais aussi la durée totale durant la journée », déclare-t-elle.