Selon la volonté du gouvernement provincial, tous les élèves du primaire et du secondaire doivent suivre des cours d'éducation à la sexualité dès 2018-2019. Quelque 75 organismes ont cependant profité de la rentrée scolaire pour lancer la campagne L'éducation à la sexualité, ça ne va pas se faire par magie , afin de dénoncer le manque d'appui pour les enseignants appelés à donner le cours.

Les profs n'entendent pas trop parler de ces cours-là, ne savent pas trop ce qui arrive et c'est là, c'est cette année [que ça commence] , déplore le directeur général d'IRIS Estrie, Yannick Dallaire.

Il y a vraiment un manque d'informations à ce niveau-là et un manque de personnel formé pour ça et à l'aise de le faire. Je pense qu'il y a des intervenants et des intervenantes communautaires qui sont déjà prêts. On fait déjà des ateliers et on attend juste que les écoles réservent des dates , fait quant à elle valoir la sexologue Louise Lelièvre.

Ces derniers rappellent qu'il sera impossible pour les jeunes d'être exemptés de leurs cours d'éducation à la sexualité, ce qui pourrait susciter des malaises tant du côté des élèves que des enseignants.

Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de répondre aux questions des jeunes non plus, donc il faut que les gens soient formés, qu'ils soient outillés, qu'ils aient des références et des repères , note Yannick Dallaire.

Les cours de sexualité... concernent 1 million d'élèves;

sont modulés selon l'âge des élèves;

sont d'une durée totale de cinq heures par an au primaire et 15 heures par an au secondaire.

Oui, ça s'est fait rapidement et je pense qu'il faut le reconnaître, mais en même temps il y avait une demande pressante aussi , a défendu le candidat libéral dans Sherbrooke, Luc Fortin mardi.

Il y avait une volonté qu'on puisse instaurer ce programme-là dès la rentrée et si on ne l'avait pas fait, on nous aurait accusés de nous traîner les pieds , ajoute-t-il.

Plus de finacement demandé

IRIS Estrie et les organismes demandent au gouvernement d'allouer des moyens financiers suffisants et réalistes aux écoles.

S'il est élu, le candidat du Parti québécois Guillaume Rousseau promet un dialogue entre le ministère de l'Éducation, la commission scolaire et les organismes afin de bien former les jeunes.

On est d'accord avec l'implantation de ce cours-là, c'est clair et ça fait consensus. Maintenant, il faut qu'il y ait les ressources qui l'accompagnent. Il faut que les professeurs aient les ressources [...] et ça peut se faire avec des partenariats avec des organismes communautaires. Il y a plein de groupes, particulièrement à Sherbrooke, qui oeuvrent dans le domaine de la prévention liée à la sexualité , soutient-il.

La candidate de Québec solidaire Christine Labrie veut encadrer la formation pour qu'elle soit dispensée par des spécialistes.

Nous, on voudrait mieux encadrer cette formation-là pour qu'elle soit donnée par des gens qui sont spécialisés, comme les sexologues, les organismes qui travaillent en défense des droits à la diversité sexuelle, en prévention de la maternité précoce et d'autres , précise-t-elle.

Il faut outiller les enseignants et ils devront être soutenus par des intervenants, idéalement des sexologues, pour qu'ils puissent donner ces cours-là. C'est quelque chose de délicat qui doit être fait de façon correcte , signale quant à lui le candidat caquiste Bruno Vachon.

Luc Fortin n'écarte pas que des améliorations puissent être apportées si son gouvernement est reporté au pouvoir en octobre prochain.