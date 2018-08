Un texte de Jean-Louis Bordeleau

C'est ce qu'elle a indiqué au lendemain de l'annonce de la création du Mouvement Québec indépendant.

Le Mouvement Québec indépendant se concrétisera principalement sous la forme d'un magazine qui va faire la promotion d'idées souverainistes. La députée Marilène Gill invite même les Nord-Côtiers indépendantistes à y écrire.

Le but c'est que ça n'appartienne pas à quelques personnes, mais que tout le monde puisse y contribuer, y participer. Marilène Gill, députée de Manicouagan

La publication du premier magazine du mouvement est prévue en octobre.

Schisme au sein du Bloc

Marilène Gill ne se formalise pas de la scission au sein du Bloc Québécois. Je suis quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle et qui est intègre, dit-elle. Donc, je travaille aussi bien avec [Mario Beaulieu] qui au Bloc québécois qu'avec Madame Ouellet.

Cet appui ne contrarie pas non plus le chef intérimaire du Bloc Québécois, Mario Beaulieu. Il ne se tracasse pas plus du fait que ce soit l'ancienne chef du Bloc québécois Martine Ouellet qui ait lancé le Mouvement Québec indépendant.

Mario Beaulieu, chef intérimaire et président du Bloc québécois. Photo : La Presse canadienne/Ryan Remiorz

Les mouvements, les organismes indépendantistes de la société civile, [...] c'est quelque chose qui est tout à fait légitime et positif. Mario Beaulieu, chef intérimaire du Bloc Québécois

Le Mouvement Québec indépendant n'est pas considéré comme un parti politique par ses créateurs, même si ces derniers n'excluent pas qu'il le devienne dans le futur.

Avec les informations d'Olivier Roy Martin