Un texte de Jean-François Deschênes, en collaboration avec Bruno Lelièvre

Les nouveaux journaux se nommeront Chaleurs nouvelles et Gaspésie nouvelles.

Les lecteurs pourraient constater peu de différences dans les publications; huit anciens employés de MEDOmédia auraient signé un contrat avec Lexis Média, selon le chef des nouvelles, Dominique Fortier.