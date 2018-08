Un texte de Joane Bérubé

Le bâtiment de trois étages ne répond plus aux normes du bâtiment et aux besoins de l’organisme. Plusieurs pièces ont été condamnées dont, entre autres, l’ensemble du 3e étage, pour des raisons de sécurité.

Des formations, des rencontres doivent se dérouler à l’extérieur de la maison parce qu'elle est devenue trop petite. « On n’a plus d’espace », constate la coordonnatrice du Regroupement, Thérèse Sagna.

Propriétaire du bâtiment, l'organisme doit donc rénover ou démolir.

Un peu partout des boîtes s'accumulent en vue d'un éventuel déménagement Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Dans un premier temps, le conseil d’administration avait envisagé d'agrandir et de démolir les parties jugées non sécuritaires, comme les annexes et le 3e étage. Un seul entrepreneur a répondu au premier appel d’offres lancé au printemps.

La proposition, qui s’est aussi avérée plus onéreuse que prévu, a mené les administratrices à revoir leurs plans. Elles envisagent maintenant une démolition complète et une reconstruction.

La faisabilité et les coûts d'une démolition seront analysés lors de la prochaine rencontre du conseil d'administration.

Propriétaires

Le Regroupement est propriétaire de la maison, mais aussi des terrains voisins qu’il a acquis au fil des ans. L’espace pour reconstruire ne manque pas.

La maison ne répond plus aux besoins du Regroupement, mais l'organisme dispose des terrains avoisinants advenant la construction d'un nouveau bâtiment. Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Par contre, le financement du projet d'une construction neuve, qui pourrait coûter autour de 300 000 $ à 400 000 $ selon des estimations préliminaires, sera un enjeu. La relocalisation temporaire des activités aussi.

Le Regroupement répond à de multiples besoins : formation, réintégration à l’emploi, accompagnement et dépannages multiples. « On est comme un centre de crise », souligne Mme Sagna.

Thérèse Sagna, coordonnatrice du Regroupement des femmes de la région de Matane Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Afin de poursuivre ses activités, malgré les travaux, l’organisme entend axer ses interventions de l’automne sur une présence accrue dans les villages de la Matanie.

Friperie du Regroupement des femmes de la région de Matane Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Le Regroupement devra aussi déménager temporairement sa friperie, qui lui assure des revenus de base pour son fonctionnement.

L'organisme, qui dessert des centaines de femmes chaque année, existe depuis plus de 40 ans.