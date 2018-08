Un texte de Tanya Neveu

Depuis la mi-juillet, des affiches incitant l'achat de produits alimentaires locaux sont apposées dans les paniers de cinq épiceries du Témiscamingue.

Des empreintes collées au plancher des épiceries mènent aussi les clients directement aux produits locaux.

Bref, les publicités incitant à consommer les produits du terroir sont nombreuses et visibles.

Votre panier d'épicerie pourrait vous rappeler d'acheter local. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Cette campagne, c'est la volonté commune de la Société de développement du Témiscamingue et de la municipalité régionale de comté.

Cette action répond d'ailleurs au Plan de développement de la zone agricole (PDZA).

Onze produits témiscamiens vendus en épicerie obtiennent la vedette, comme l'explique Simon Rétif, conseiller aux entreprises pour la Société de développement du Témiscamingue.

Pour nous, on les connaît tous nos produits régionaux au sein de nos épiceries. Mais pour les gens qui ne sont pas de la région, c'est vraiment un bon moyen d'identification afin de les repérer au sein des tablettes des épiceries , fait-il valoir.

Une campagne qui intéresse les touristes

Au Provigo de Ville-Marie, les ventes de produits régionaux représentent environ 1 million de dollars annuellement.

Ces traces de pas vous mèneront les pommes de terre de la ferme Lunick. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Le propriétaire, Denis Nolet, constate l'effet de cette campagne de promotion auprès des touristes.

Les touristes qui sont ici en juillet, août et septembre, eux, ils s'en rendent vraiment compte et posent des questions. Par exemple, c'est quoi ces pas-là? Il y a aussi des affiches dans nos paniers d'épicerie qui indiquent d'encourager nos produits régionaux et ça a aidé , estime-t-il.

De la promotion, jamais trop

La copropriétaire de l'entreprise Fromage au village, Hélène Lessard, salue cette initiative. Elle estime qu'un tel coup de pouce n'avait pas été constaté depuis longtemps de la part des instances locales.

C'est le fun de voir que notre région, notre territoire nous appuie par cette initiative-là. L'épicerie c'est un endroit très compétitif. Il y en a des produits, donc si on veut garder notre place, il faut toujours parler de nous. Hélène Lessard, copropriétaire de Fromage au village

Cette campagne aura coûté en tout près de 3000 $. Les organismes souhaitent pousser la promotion des produits locaux encore plus loin l'an prochain.