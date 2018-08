Des producteurs de l'industrie du film et de la télévision d'Ottawa et de Gatineau accueillent favorablement le projet de construction d'un studio de production dans le quartier Nepean. Cela étant dit, ils remettent en question l'ampleur et la pertinence du projet qui coûtera 40 millions de dollars à réaliser, ainsi que l'accès qu'ils auront aux infrastructures.