M. Lisée souhaite que l'Assemblée nationale pose des conditions à la ratification du nouvel ALENA. Il affirme qu'il enverra une proposition de texte à Philippe Couillard, chef du Parti libéral, François Legault, chef de la Coalition avenir Québec, et Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire, qui pourra faire l'objet de discussions dans le but de s'entendre sur une version finale qui serait alors rendue publique dans le cadre d'une conférence de presse commune.

La déclaration commune stipulerait que « l'Assemblée nationale ne ratifiera aucun accord qui ferait reculer la culture ou l'agriculture au Québec » et aurait « un libellé qui ne permet aucun échappatoire ».

C'est le message le plus puissant qu'on puisse envoyer à Ottawa et à Washington. Quatre chefs politiques en campagne électorale s'unissant pour défendre la culture et l'agriculture du Québec. Jean-François Lisée, chef du PQ

Le chef du PQ a fait cette proposition en point de presse, mardi, après avoir accusé ses adversaires Philippe Couillard et François Legault d'avoir baissé les bras dans leur défense des producteurs de lait. « Je leur offre cette occasion de rétablir leur crédibilité et, ce faisant, de rétablir la crédibilité du Québec face à Ottawa et à Washington », a ajouté Jean-François Lisée.

Plus de détails à venir.