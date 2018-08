Pour le président de l’Association des producteurs agricoles de la Saskatchewan (APSS), Todd Lewis, c’est l’incertitude quant à la teneur du prochain accord commercial qui nuit le plus aux fermiers. « Tous les marchés ont besoin de certitude », renchérit-il.

En fin de compte, les Américains et les Mexicains veulent la même chose que les Canadiens. Todd Lewis, agriculteur et président de l’Association des producteurs agricoles de la Saskatchewan

Todd Lewis espère que le Canada participera à nouveau aux négociations pour le nouvel ALENA. Même s’il y a quelques points qui pourraient être améliorés selon lui, cet agriculteur souhaite que la prochaine entente prolonge l’accord actuel, qui reste de vigueur en attendant son renouvellement.

Signons le nouvel accord et relançons les échanges commerciaux entre nos trois pays. Todd Lewis, agriculteur et président de l’Association des producteurs agricoles de la Saskatchewan

« Je ne pense pas que ça pèse lourdement sur tous les fermiers, tous les jours, explique-t-il, c’est juste un peu d’incertitude, de l’intérêt sur ce qui va se passer, et de la curiosité : que va-t-il se passer? Où est-ce que ça va nous mener? »

Le marché est tellement intégré qu’il serait compliqué de revenir en arrière, ce serait un coup dur, les trois pays seraient touchés. Todd Lewis, agriculteur et président de l’Association des producteurs agricoles de la Saskatchewan

Le président de l’APSS explique que le long passé d’accords commerciaux entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, ainsi que les contextes agricoles respectifs de ces trois pays, ont mené à une répartition géographique de la production alimentaire en Amérique du Nord. Pour lui, c’est l’ensemble de ces trois pays qui pâtirait de l’abrogation de l’ALENA. « Nous espérons ne pas en arriver là », conclut l’agriculteur.

Todd Lewis est convaincu qu’un nouvel ALENA sera signé et rappelle qu’il s’agit d’un type de négociation commerciale auquel les politiciens canadiens sont habitués.

Il espère que cet accord donnera accès à un marché libre et équitable pour les agriculteurs des trois pays, et qu’il permettra à chacun d’écouler sa production.

Patience et longueur de temps

Un autre fermier de la Saskatchewan, Martin Prince, rappelle que les incertitudes actuelles bloquent la vente de ses produits aux États-Unis. La signature d’une nouvelle entente changerait beaucoup de choses pour sa ferme.

Je préfère attendre d'avoir une bonne entente, plutôt qu’une entente rapide qui n’est pas favorable. Martin Prince, agriculteur

Pour Martin Prince, il est possible de trouver une entente rapide entre le Canada et les États-Unis, si c’est la volonté de ces derniers. Il insiste cependant sur l’importance d’avoir une entente bénéfique au Canada, quitte à devoir attendre plus longtemps.