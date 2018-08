Un texte de Carl Marchand

Lundi, le syndicat des employés a dénoncé un événement où des employés ont été retenus au travail en mai dernier, en raison d'un manque de personnel.

Nathalie Douillard était l'une des cinq préposées qui étaient sur place lors de cette journée. Elle affirme qu'elle et ses collègues ont été retenus pendant une vingtaine de minutes après leur quart qui se terminait à 15 h, le temps qu'une employée accepte de rester pour du temps supplémentaire.

« Quand je leur ai dit que j'étais monoparentale et que je voulais sortir, ils m'ont dit : " Non non Nathalie, il faut trouver à qui c'est le tour de rester " », soutient Mme Douillard, qui ne se rappelle pas toutefois avoir vu des gestionnaires verrouiller les portes.

J'ai déjà les boss sur le dos. Un peu plus, un peu moins, ce n'est pas grave. Il faut dénoncer la situation. Nathalie Douillard, préposée aux bénéficiaires, CHSLD Saint-Brigid's Home

Nathalie Douillard est préposée aux bénéficiaires au CHSLD Saint-Brigid's Home depuis 4 ans. Exerçant ce métier depuis 10 ans, elle estime que les conditions de travail se sont grandement détériorées en quelques années.

« Je me suis fait casser le nez deux fois. J'ai eu un os de déplacé dans le poignet. Des gifles, des morsures, des égratignures, j'en ai pratiquement tous les jours, décrit-elle. Les résidents me frappent à tour de bras, à leur défense, c'est la maladie. »

Très loin du 2e bain

Il faut en temps normal sept préposées aux bénéficiaires sur l'étage où travaille Nathalie Douillard pour prendre soin d'une quarantaine de résidents.

Or, il n'est pas rare que seuls trois ou quatre employés soient présents. Loin de pouvoir aspirer donner un deuxième bain par semaine aux aînés, il est parfois même impossible d'en donner un seul, déplore-t-elle.

Il faut que le monde arrête de dire que ça va bien dans le système de santé, il faut que ça change. Nathalie Douillard, préposée aux bénéficiaires, CHSLD Saint-Brigid's Home

« Mes enfants veulent faire ça et je pense que je veux les décourager. Pourtant, c'est l'un des plus beaux métiers du monde », conclut Mme Douillard.

La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN) réitère que l'incident dont parle Nathalie Douillard n'a duré que cinq minutes. Si les employés ont été retenus à leur sortie, c'est parce que ce n'est que vers 14 h 55 qu'une absence a été signalée.

L'organisme n'a pas commenté ses affirmations au sujet du bain hebdomadaire qui ne peut pas toujours être accordé aux résidents.