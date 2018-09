Le mardi 5 septembre 1978, Bernard Derome ouvre le nouveau Téléjournal de 22 h 30.

Je me permets de vous souhaiter, comme à nous d’ailleurs, une bonne saison en information et nous allons y aller dès maintenant! Bernard Derome

Le nouveau chef d’antenne est une figure déjà bien connue de Radio-Canada. Journaliste à Montréal depuis une dizaine d’années, il animait précédemment le bulletin de nouvelles Ce soir pour la région métropolitaine.

Le journaliste Bernard Derome dans la salle des nouvelles de Radio-Canada à Montréal. 26 janvier 1973 Photo : Radio-Canada/André Le Coz

Au Téléjournal, Bernard Derome s’adresse à présent à l’ensemble des Canadiens. La première demi-heure du journal télévisé est désormais consacrée aux nouvelles nationales et internationales. Suivent un bulletin régional et un bulletin des nouvelles du sport.

Pour cette nouvelle formule qui se veut plus dynamique, Bernard Derome souhaite recueillir les analyses des journalistes sur le terrain et des correspondants à l’étranger et à travers le Canada, et dialoguer avec eux.

Une profession inédite fait aussi son entrée dans ce journal télévisé renouvelé.

La météorologue Jocelyne Blouin, une scientifique recrutée au sein d'Environnement Canada, présente désormais un bulletin météo à 23 h, à la toute fin du Téléjournal. Bernard Derome prend bien soin de l’accueillir.

Bien, je vous présente Jocelyne Blouin qui est météorologiste de son métier. Jocelyne tous les soirs sera avec nous en studio afin de nous présenter les prévisions de la météo. Bernard Derome

La météorologue deviendra au fil de ses trente années de carrière une figure indissociable du Téléjournal.

À l'affût des dernières technologies dans le domaine, elle a été l’une des premières présentatrices météo à expliquer et à mettre en ondes des images satellites et radars.

Jocelyne Blouin a pris sa retraite de Radio-Canada le 30 juin 2011.

Quant à Bernard Derome, il a définitivement quitté la barre du Téléjournal le 18 décembre 2008.

La journaliste et correspondante Céline Galipeau a pris sa relève comme chef d’antenne.