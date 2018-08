Un texte de Delphine Jung

La chaîne a placé la barre haut pour cette nouvelle saison 2018-2019, l’objectif étant de maintenir ses bons résultats de l’année passée, soit près de 23 % de parts de marché.

« La dernière saison, nous avons obtenu nos meilleures parts de marché depuis 14 ans », se félicite Dominique Chaloult, directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, tout en rappelant que la concurrence est toujours rude.

« Radio-Canada est un soutien et un appui incroyable au niveau de la production et c’est agréable de venir travailler ici pour qu’on puisse faire notre job qui est de divertir », lance très enthousiaste Fabienne Larouche, venue célébrer le lancement de cette nouvelle programmation sur le parvis de la Maison de Radio-Canada.

L'équipe de la série « Trop ». Photo : Radio-Canada/Delphine Jung

La scénariste et productrice promet une fin de saison « pleine d’émotion » pour Unité 9, tout comme Guylaine Tremblay, qui y incarne Marie Lamontagne.

C’est très émouvant, parce que cela représente une grosse partie de ma vie professionnelle. Le personnage de Marie Lamontagne est un point culminant de ma carrière et après avoir rencontré cette troupe de comédiens et de techniciens, c’est sûr que ce sera émouvant de se quitter. Guylaine Tremblay, comédienne

La chaîne mise donc sur ses valeurs sûres tant du côté du divertissement que des dramatiques. On retrouvera donc Cheval serpent, District 31, Faits divers, Trop, ou encore Ruptures du côté des séries. Les Enfants de la télé, Infoman et En direct de l’univers garderont également leur place dans la grille.

Quatre nouvelles séries

Parmi les nouveautés on retrouvera Discussions avec mes parents avec François Morency dans son propre rôle. Les producteurs n’ont pas hésité à recréer la maison d’enfance de l’humoriste.

Véronique Cloutier animera un gala au festival Comédiha! Photo : Radio-Canada/Delphine Jung

Dès janvier, on découvrira 5e Rang, une série dramatique signée Sylvie Lussier et Pierre Poirier, dont l’action se déroule dans une ferme, où une disparition vient chambouler le quotidien d’une famille.

Une autre histoire mettra en scène Marina Orsini – qui par ailleurs reviendra avec son émission quotidienne – dans le rôle d’Anémone. « C’est une magnifique série avec une distribution exceptionnelle. C’est l’histoire d’une femme de 53 ans avec un lourd passé, qui s’est refait une vie et une identité. Elle apprend qu’elle a un alzheimer précoce et sa vie bascule une nouvelle fois. À partir de ce moment, elle se sent obligée de retrouver ses premiers enfants qu’elle a abandonnés un peu plus tôt », détaille la comédienne qui promet du suspense et de l’émotion pour cette série.

Demain des hommes, qui se déroule dans le monde du hockey, sera disponible dès le 10 septembre, à 20 heures. « Pas besoin d’aimer le hockey pour écouter cette série », prévient la directrice générale de la Télévision de Radio-Canada.

La jeunesse n'est pas en reste

La jeunesse n’est pas oubliée puisque la cinquième nouveauté est Sapiens, une série humoristique dans laquelle une dizaine d’hommes et de femmes de l’ère préhistorique sont réunis dans les clans rivaux des Pierre et des Roc.

Une nouvelle saison de Mehdi & Val est aussi prévue, ainsi que Hôtel Transylvanie et Par ici la magie.

Deux acteurs de la série jeunesse Mehdi & Val Photo : Radio-Canada/Delphine Jung

Certaines émissions profiteront de la campagne électorale québécoise pour se lancer. Ainsi, la première de Tout le monde en parle accueillera, le 21 septembre, les quatre chefs de parti, et Infoman compte bien rebondir sur toute l’actualité qui en découlera.

Mention spéciale pour certaines productions à surveiller de près d’après Dominique Chaloult : Le Cri du rhinocéros, un documentaire de Marc Labrèche qui interroge une flopée de gens du cinéma sur l’éventuelle date de péremption des artistes.