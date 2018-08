Shane Doan, originaire de Halkirk en Alberta, a passé 21 saisons comme joueur professionnel de hockey pour les Jets de Winnipeg et les Coyotes de l’Arizona.

Le politicien républicain a été élu six fois au Sénat des États-Unis. Photo : Reuters/Brian Snyder

« Sénateur McCain était un brillant exemple de ce qu’un leader moderne devrait être », a réagi M. Doan dans un communiqué. « Il a représenté l’Arizona et les États-Unis avec classe et dignité. Le courage et la force incroyable qu’il a montrés ont eu un impact chez tous ceux qui ont entendu son histoire. »

« Son amour de la vie était contagieux et sa passion pour sa famille, son état, son pays et toutes les équipes sportives de l’Arizona vous conférait de l’énergie et de l’optimisme », a poursuivi l'ex-joueur.

Je suis tellement honoré d’avoir pu l’appeler mon ami, et je suis reconnaissant que sa famille me laisse faire partie de leur vie. Shane Doan, ancien joueur de la LNH

« Mes pensées vont à [sa femme] Cindy et toute sa famille dans ces moments difficiles », a conclu Shane Doan.

Le receveur étoile des Cardinaux de l’Arizona Larry Fitzgerald devrait également faire partie de ce service.

Un office national à la mémoire de John McCain aura lieu samedi à la Cathédrale nationale de la capitale américaine.